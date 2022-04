Derramamento de óleo: 39 aves resgatadas foram libertadas na praia ao sul de Lima

O Serviço Nacional de Florestas e Vida Selvagem (Serfor) do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de mãos dadas com os especialistas do Parque de las Leyendas, lançou um primeiro grupo de 39 pássaros em uma praia sul de Lima, depois que seu habitat foi afetado pelo derramamento de óleo em 15 de janeiro .

A libertação das aves foi possível, após um processo de cuidado, cuidado e recuperação no Parque de las Leyendas, sob a observação próxima e constante dos profissionais da SERFOR e do próprio Parque. Essas aves foram cuidadas, alimentadas, banhadas e reabilitadas pela equipe de profissionais e voluntários.

São três espécies: 4 gaivotas peruanas (Larus belcheri), 4 gaivotas de Franklin (Leucophaeus pipixcan) e 31 piquemas peruanos (Sula variegata) que entraram há um mês e meio apresentando um alto grau de desidratação e, a maioria deles, manchada com óleo.

Para o processo de liberação, verificou-se que as aves estão em forma, ou seja, que têm um peso adequado, que estão hidratadas e que seu comportamento é o da mesma espécie. Da mesma forma, as doenças foram descartadas e verificadas que recuperaram a impermeabilidade. Mais tarde, foi escolhida uma praia onde existem pássaros da mesma espécie.

Deve-se notar que todas as aves liberadas foram devidamente aneladas, a fim de poder manter um registro de suas informações, como peso, sexo, plumagem, medidas das asas e estado geral antes de serem liberadas. Este processo de toque foi realizado com a colaboração da Unidade de Pesquisa de Ecossistemas Marinhos - Grupo de Aves Marinhas UIEM-GAM da Universidade Científica do Sul e do Centro de Ornitologia e Biodiversidade (CORBIDI) por meio de seu Programa de Banding (PAC-CORBIDI).

Até agora, cerca de 300 espécimes, afetados pelo derramamento direta e indiretamente, receberam atendimento médico da equipe multidisciplinar da área de Zoologia do Parque de las Leyendas de Lima e mais de 50 voluntários.

Após o lançamento, Jessica Oliden García, Administradora Técnica da Administração Técnica de Florestas e Vida Selvagem (ATFFS) Lima , afirmou que “a SERFOR, sendo a Autoridade Nacional de Florestas e Vida Selvagem, trabalha desde o primeiro dia do derramamento de óleo, trabalhando na recuperação de aves, no coleta e monitoramento da vida selvagem afetada nas praias”.

Oliden García acrescentou que “graças a um trabalho conjunto com o Parque de las Leyendas, essas aves puderam passar por um processo de reabilitação e recuperação para que hoje seja liberado o primeiro grupo de aves. São 39 aves de várias espécies que têm todos os exames físicos e de saúde que corroboram as boas condições e são aneladas, identificadas para serem monitoradas”.

Deve-se notar que a liberação das aves ocorreu em uma praia ao sul de Lima e contou com o apoio da Marinha peruana .

Da mesma forma, a equipe de resgate da vida selvagem encontrou 78 aves nessas áreas naturais protegidas, que foram transferidas e entregues à Serfor para cuidados veterinários e posterior recuperação.

MAIS DE 20 PRAIAS PRONTAS

Por seu turno, a Repsol informou na terça-feira através de um comunicado que até à data já existem 21 praias limpas de petróleo bruto prontas para o acompanhamento correspondente, antes da reabertura do uso público.

“Atualmente, a empresa está na fase final de limpeza, concentrando todos os esforços em áreas rochosas e de difícil acesso, priorizando a segurança das pessoas”, disse a transnacional.

