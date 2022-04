Claudia Sheinbaum reconheceu o novo pedido de desculpas de Sandra Cuevas

A Chefe de Governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, assegurou que o novo pedido de desculpas de Sandra Cuevas, prefeita de Cuauhtémoc, cumpriu os protocolos, em comparação com o que ele havia feito há alguns dias.

“Neste caso, o procedimento é restabelecido, uma vez que não era de fato um pedido de desculpas público que ela tinha dado, dado que não era particularmente na frente das vítimas, então hoje essa situação surge e me parece que a coisa mais importante e eu sempre disse isso, no meu caso é estar em o lado da justiça e das vítimas, quando você faz isso, não vai estar errado”, disse Sheinbaum Pardo.

No entanto, o presidente da capital voltou a afirmar que o caso do prefeito de La Cuauhtémoc não era uma questão política, pois após a denúncia contra ela ter sido anunciada, Sandra Cuevas e o líder nacional do Partido da Revolução Democrática (PRD), Jesús Zambrano, acusaram o Chefe de governo da “perseguição política” por se recusar a se juntar às fileiras do Movimento Nacional de Regeneração (Morena) em mais de uma ocasião.

O Chefe do Governo reconheceu o desempenho de Cuevas (Foto: Captura de tela)

“Eu disse isso há alguns dias: ficou provado que isso não era uma questão política. Esse esquema de justiça restaurativa é algo que o Ministério Público implementou em outros casos e, nesse caso, o prefeito, junto com as vítimas, concorda com esse pedido público de desculpas e com as outras medidas que o juiz estabeleceu”, disse.

Apesar das acusações contra ela, Claudia Sheinbaum comentou que trabalhará institucionalmente com Sandra Cuevas, como tem feito com os chefes dos outros prefeitos.

“Trabalho institucional, como é feito com os 16 prefeitos da Cidade do México, os armários de água são um exemplo disso e, em geral, as ações de segurança e muitas outras ações de coordenação que normalmente realizamos, então é claro que vamos colaborar institucionalmente como fazemos com Benito Juárez, com Miguel Hidalgo, com Xochimilco, com Tláhuac, com Coyoacán”, acrescentou o Chefe do Governo.

Por fim, ele mencionou que ainda não sabe se a polícia continuará trabalhando para o gabinete do prefeito de Cuauhtémoc ou será designada para outro local.

Esta segunda aparição de Cuevas na Prisão ocorreu porque os elementos de segurança não aceitaram seu pedido de desculpas (Foto: Twitter @AlcCuauhtemocMx)

O segundo pedido de desculpas de Sandra Cuevas a três elementos de segurança foi dado nesta quinta-feira, 31 de março, nas proximidades da Prisão do Norte e ela aceitou que participará de sessões de ajuda psicológica por três meses.

Além disso, você não poderá deixar a Cidade do México, a menos que o denuncie em audiência ao mesmo juiz de supervisão que concedeu a suspensão provisória do processo pelos crimes de abuso de autoridade e roubo.

O prefeito foi forçado a este novo ato porque os elementos atacados rejeitaram o pedido público de desculpas oferecido em 24 de março porque não foi dado nos termos acordados e entrou com um recurso de revogação para que o reconhecimento da culpa atenda às diretrizes adequadas ou, caso contrário, continuasse o julgamento e medidas cautelares como a suspensão do cargo à frente da demarcação de Cuauhtémoc.

Cuevas e o líder do PRD acusaram Sheinbaum de perseguição política depois que a denúncia contra ele foi anunciada (Foto: Twitter/ @fanysantiagof)

O funcionário disse ao juiz que por vontade entre as partes, eles concordaram com a reparação financeira pelos danos e se comprometeram a garantir medidas para evitar o envolvimento em má conduta novamente.

Ao deixar a prisão, Cuevas expressou seu desejo de superar esse episódio e garantiu que está na melhor posição para continuar trabalhando como prefeita em coordenação com o governo de Claudia Sheinbaum.

