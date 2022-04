Cerca de 300 soldados sírios chegaram à Rússia para treinamento antes de serem enviados para a invasão na Ucrânia

Uma unidade militar do Exército sírio com cerca de 300 soldados chegou esta quinta-feira à Rússia da Síria para treino militar antes de ser enviada para a Ucrânia, explicou um recrutador sob condição de anonimato, conforme noticiado pelo jornal 'The New York Times'.

De acordo com essa fonte, os russos querem recrutar 16.000 sírios para a guerra na Ucrânia com condições específicas de idade e peso - homens entre 20 e 45 anos pesando 50 a 90 quilos - dando preferência àqueles que têm experiência em combate.

Além disso, eles receberiam um salário entre $1.000 e $2.000 por mês e, se morressem na frente, teriam sido prometidos que suas famílias receberiam $2.800, mais $600 por mês durante um ano.

Os 300 soldados já na Rússia representam a 25ª Divisão do Exército Sírio, conhecida como Forças Tigres, que se consideram a elite e trabalharão em estreita colaboração com o Exército Russo na ofensiva contra a Ucrânia.

Fontes do jornal 'The New York Times' apontaram que o Kremlin quer adicionar cerca de 16.000 funcionários da 25ª Divisão do Exército Sírio, conhecidas como Forças Tigres, que se consideram a elite

Nos últimos anos, como resultado da guerra, a Síria tornou-se exportadora de mercenários. Eles são enviados para pontos quentes na Líbia, Azerbaijão, República Centro-Africana e agora para a Ucrânia.

MOVIMENTO DE TROPAS

As tropas russas abandonaram até agora a ocupação de Kiev e agora estão concentradas no ataque ao porto de Mariupol, no Mar de Azov, de acordo com um relatório emitido esta manhã pelo Estado-Maior General das Forças Armadas ucranianas.

“O inimigo, que sofreu perdas significativas em pessoal e equipamento, não conseguiu bloquear e capturar a cidade de Kiev. Os ocupantes foram forçados a abandonar temporariamente essa tarefa”, diz a parte do exército ucraniano, publicada no final do trigésimo sexto dia de invasão russa à Ucrânia.

O exército russo “se concentrou em continuar o assalto à cidade de Mariupol”, diz o comunicado, que afirma que Moscou está usando tropas transferidas da Abkházia, uma das autoproclamadas repúblicas independentes da Geórgia e cuja independência a Rússia reconhece.

A cidade está a ser defendida pelas “forças da 36ª brigada de fuzileiros navais, juntamente com unidades de outros componentes das forças de defesa ucranianas”.

Na sexta-feira, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) tentará fornecer ajuda emergencial e medicamentos a Mariupol, bem como participar da evacuação de civis presos na cidade sitiada, onde, segundo a Ucrânia, cerca de 160.000 pessoas permanecem sem água, eletricidade ou remédios.

O lado ucraniano diz ainda que a Rússia “continua a fortalecer grupos de tropas às custas de unidades do Distrito Militar Oriental. Está tentando formar administrações de ocupação dentro dos distritos temporariamente ocupados das províncias de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.”

(Com informações da Europa Press)

CONTINUE LENDO: