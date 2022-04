CDMX: como obter o pedido para pessoas com deficiência e isentar o Hoy No Circula

Pessoas com deficiência que vivem na Cidade do México (CDMX) podem solicitar ao Ministério do Meio Ambiente (Sedema) a fim de isentar o programa Hoy No Circula e contingências ambientais e, assim, continuar a usar seus veículos e transitar pela capital.

O procedimento deve ser realizado pessoalmente na Área de Atendimento ao Cidadão de Verificação de Veículos de um dos verificadores da capital. Este documento pode ser emitido por proprietários, com deficiência, de veículos motorizados de combustão interna ou usuários de veículos de uma pessoa física.

Para solicitar o holograma, você precisará coletar os seguintes documentos:

1. Identificação oficial no original e em cópia simples. Pode ser uma credencial de eleitor, identificação com foto profissional, passaporte, Cartão Nacional do Serviço Militar (SMN) ou carteira de motorista

2. Formulário de inscrição devidamente solicitado. Ele pode ser baixado através do seguinte link: https://cdmx.gob.mx/public/InformacionTramite.xhtml?idTramite=85 #. Este documento deve ser entregue assinado.

3. Parecer original sobre deficiência emitido pelo Sistema para o Desenvolvimento Integral da Família na Cidade do México.

4. Duas fotografias de tamanho infantil.

Motoristas com deficiência podem solicitar o documento para isentar o programa Hoy No Circula (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

5. Documentos para credenciamento de uma entidade legal.

- Indivíduos: Procuração assinada perante duas testemunhas com a ratificação das assinaturas perante um Tabelião Público. Cópia original e simples.

- Pessoas coletivas: Ato Constitutivo, Procuração e Identificação Oficial do representante ou agente. Cópia original e simples.

6. Cópia da identificação da pessoa com deficiência (credencial do eleitor, cartão médico com fotografia, credencial emitida por uma instituição pública). Se você for menor de idade ou paciente com deficiência, é necessária a identificação do pai ou responsável e do proprietário do veículo.

7. Cópia do cartão de circulação emitido pelo Governo da Cidade do México.

8. Cópia do último Certificado de Verificação (impresso ou registrado no Sistema de Verificação do Veículo).

O procedimento deve ser realizado da seguinte forma:

1. Ele envia o formato devidamente solicitado e a documentação necessária para a Área de Atendimento ao Cidadão de Verificação de Veículos.

2. Receba o formulário de inscrição e a documentação anexada. Verifique e verifique se eles atendem a todos os requisitos, atribua fólio, selam e entregam a confirmação.

3. Ligue para saber mais sobre o status da sua inscrição.

4. Ele é apresentado na Área de Serviço ao Cidadão de Verificação de Veículos e exibe a acusação.

5. Analise e entregue a resposta à sua solicitação.

6. Ele mostra a identificação, recebe a resposta ao seu pedido e a assinatura do recebido.

O Mobility Card pode ser usado para acessar o transporte público gratuitamente (Foto: Twitter/ @GobCDMX)

Além de poder realizar esse procedimento, as pessoas com deficiência também poderão obter o Cartão Inclusivo para que as pessoas com deficiência possam garantir seus direitos e mobilidade dentro da capital. De acordo com o Ministério da Mobilidade (Semovi), o cartão tem uma tecnologia segura e dá acesso gratuito à rede de transporte público para o setor da população acima mencionado.

Esta identificação é válida por cinco anos e além de permitir o acesso gratuito ao Metrô, Metrobus, Trólebus, Teleférico, Light Rail e à Rede de Transporte de Passageiros (RTP), outros benefícios incluem descontos em pagamentos por terra e água, agilizando o processamento de placas de veículos especiais e solicitar a marcação de sinais especiais de pessoas com deficiência em residências.

Os interessados em processá-lo podem entrar na Janela Única sobre Deficiência com a conta CDMX Key, que está relacionada à Chave de Registro Único de População (CURP) dos solicitantes do Cartão. Se você não tiver, ele pode ser gerado usando este link.

