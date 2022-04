Baldomero Perlaza falou sobre sua renovação com o Atlético Nacional

Após o duro golpe que a eliminação da Conmebol Libertadores significou na primeira fase contra o Olimpia no Paraguai, o Atlético Nacional virou a página e se concentrou no que resta; a Liga Dimayor Betplay, onde está realizando uma campanha marcante com o objetivo de alcançar o tão esperado 17º estrela.

Em sua última apresentação nacional, ele derrotou o Independiente Santa Fe por 2-1 em Athanasio Girardot com pontuações de Dorlan Pabón e Andrés 'El Rifle' Andrade. Atualmente, a equipe 'Verdolaga' é a segunda no campeonato com 27 pontos dois do líder que é Millonarios que ontem recuperou o topo do torneio ao vencer Junior pela menor diferença em El Campín.

No próximo Dia Nacional, ele terá um exame difícil antes dos Patriotas de Arturo Boyacá na Independencia de Tunja. Uma vitória contra o décimo primeiro 'Lancero' o aproximaria da qualificação para os home runs finais da liga.

Enquanto isso, os diretores do clube já estão trabalhando na preparação da folha de pagamento para o segundo semestre. Além disso, eles esperam definir a substituição de Alejandro Restrepo que poderia ser Reinaldo Rueda, que estaria perto de se dissociar da Seleção da Colômbia após a eliminação do Qatar 2022.

Um dos casos mais populares nos últimos meses é o do volante Baldomero Perlaza, que não conseguiu chegar a acordo com as diretrizes para sua renovação. Deve ser lembrado que o jogador acaba de se recuperar de uma lesão grave que sofreu no ano passado na primeira mão da final da Copa da Colômbia contra o Deportivo Pereira.

Ex-Cúcuta Deportivo, já voltou aos treinos com o 'Rei das copos' e esteve até no banco de substitutos no jogo contra o Independiente Santa Fe. Da mesma forma, o Vallecaucano declarou recentemente que sua intenção é permanecer no Nacional e voltar à sua melhor forma.

Da mesma forma, ele estava otimista e disposto a contribuir para a equipe de Hernán Darío Herrera, embora saiba que tem competição em sua posição.

Tudo indica que o jogador vai estender os laços com o Atlético Nacional, onde mostrou seu melhor nível que o levou a ser convocado para a Seleção Colombiana por Reinaldo Rueda. A última aparição de Baldomero Perlaza com a equipe Paisa foi em 7 de novembro de 2021, no empate sem gols contra o Atlético Bucaramanga.

