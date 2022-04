Atala Sarmiento seria banido por toda a vida na TV Azteca

Atala Sarmiento deixou a TV Azteca abruptamente depois de ter trabalhado por mais de duas décadas na emissora de televisão, fato que intrigou seus seguidores. Sabe-se que o motorista não conseguiu chegar a um acordo com a empresa e não renovou o contrato que a colocava como parte do conselho de apresentadores da Ventaneando.

E é que sua saída ocorreu entre rumores de que ela foi vista na Televisa, supostamente procurando uma oportunidade de emprego ou mesmo negociando sua entrada. A versão chegou aos ouvidos de Pati Chapoy que a confrontou e logo se despediu do comunicólogo.

Três anos se passaram desde seu lançamento na mídia e após sua incursão no programa Intrusos de Televisa, que acabou saindo do ar, onde ela compartilhou créditos com Juan José Origel, Martha Figueroa e Aurora Valle (todos ex-Ventaneando), e algumas incursões como convidada em diferentes programas como Hoy, Atala mora na Espanha retirados da mídia.

Atala Sarmiento descartou que ela será a apresentadora de “La Voz” (IG: atasarmiento)

Ela ficou longe das câmeras e mora ao lado de seu parceiro, mas mantém contato com seus seguidores, diante dos quais em uma dinâmica recente de perguntas e respostas ela confessou se voltaria a trabalhar na Azteca, e lá ela mostrou que a estação de televisão a vetou “eternamente”.

“A TV Azteca é muito especial para mim, passei 24 anos da minha vida em seus fóruns, me deu muitas coisas, aprendi, cresci... como eu poderia não amar depois de tanto?” , ele começou a dizer.

E continuou a surpreender seus seguidores revelando: “Infelizmente não acho que seja possível eu voltar, já que a empresa colocou um veto aparentemente eterno em mim”.

Atala Sarmiento, de Madri, parabeniza Ventaneando por seus 25 anos (Captura de tela: Tv Azteca)

Atala não se aprofundou no assunto, mas com isso mostrou que não esteve em comunicação com seus ex-colegas ou com os diretores da emissora de televisão mexicana, enquanto já mudou de ar ao se aventurar no design de interiores no país europeu.

No entanto, em 2021, a irmã do colega comunicólogo Rafael Sarmiento apareceu como convidada na transmissão especial do 25º aniversário de Ventaneando junto com mais ex-apresentadores do programa Azteca.