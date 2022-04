AMLO pede aos legisladores da oposição que se “rebelem” após retirar a proposta de reforma da eletricidade

Depois que o Partido Revolucionário Institucional (PRI) recusou e retirou a proposta de seu legislador Marco Antonio Mendoza Bustamante sobre a reforma do poder, Andrés Manuel López Obrador pediu à oposição que mantivesse firmes suas convicções sobre o que seus respectivos partidos lhes ditam. O projeto do deputado do PRI coincidiu em mais de um ponto com o promovido pelo presidente morenista.

Em uma conferência matinal do Palácio Nacional, o presidente exortou os líderes de grupos políticos a permitir que seus membros atuem em total liberdade porque garantiu que o abandono da proposta responde a interesses além do bem-estar da população. Ele garantiu que sua ideia é fortalecer a Comissão Federal de Eletricidade, instituição criada por um dos representantes icônicos do partido: Lazaro Cardenas.

“Deixe-os se rebelar e ficar do lado do povo para serem representantes populares. Seria uma pena se eles ficassem do lado de empresas estrangeiras. Se eles se lembram do que Cárdenas disse 'quem dá recursos naturais a estrangeiros é um traidor da pátria'. Eles têm a oportunidade de defender o interesse público, a economia popular está envolvida. Se essa reforma não for aprovada, as empresas privadas continuarão a prosperar”, disse.

