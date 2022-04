Aliança à vista? Germán Vargas Lleras e Rodrigo Lara Sánchez se conheceram em Bogotá

Nesta quinta-feira, 31 de março, Rodrigo Lara Sánchez e Germán Vargas Lleras se reuniram para discutir infraestrutura e investimento em aspectos como água e habitação, no que poderia ser considerado o início de uma aproximação entre o partido liderado por Vargas Lleras, Mudança Radical, e o presidencial proposta do candidato, Federico Gutierrez.

“Conversamos com Germán Vargas Lleras sobre os investimentos históricos em habitação e água potável que ele liderou como vice-presidente. Fico feliz em fortalecer minha visão em infraestrutura e contar com sua assessoria e comprometimento. Nossa proposta é inclusiva e precisa de todos os setores”, escreveu Lara Sánchez em sua conta no Twitter, junto com a fotografia que lidera este artigo.

Germán Vargas Lleras recusou sua aspiração presidencial menos de uma semana após as eleições legislativas anteriores, realizadas em 13 de março, após semanas de rumores que acalentavam o retorno à política do ex-vice-presidente e ministro da habitação de Juan Manuel Santos.

Seu partido, Cambio Radical, retirou o registro de Germán Córdoba, que havia se registrado como candidato presidencial para “salvar a cota” para Vargas Lleras em um movimento que antecipou sua renúncia.

Após as legislaturas, o político de Bogotá recebeu líderes da Equipe para a Colômbia, a aliança de direita composta por Gutiérrez, Enrique Peñalosa, e a atual chefe de debate, Dilian Francisca Toro, para discutir questões do evento nacional.

Embora Vargas Lleras não tenha cantado seu voto para as eleições presidenciais, o tom da mensagem de Rodrigo Lara Sánchez pressupõe que uma aliança entre esses dois setores da direita se consolidaria nas próximas semanas.





Por que Germán Vargas Lleras recusou sua aspiração presidencial

Através de sua coluna de domingo no jornal El Tiempo, o ex-vice-presidente explicou quais foram as condições que avaliou no atual cenário eleitoral para finalmente decidir que não será candidato e retirar Germán Córdoba, em 18 de março, do registro.

Embora a decisão de não lançar tenha sido considerada como tendo respondido aos resultados legislativos das listas de Mudança Radical, para Vargas Lleras “era de se esperar”. Segundo ele, o partido variou de 7 a 16 senadores nos últimos 20 anos. No entanto, no domingo passado ele atribuiu isso à ausência dos Aguilars, uma redução no eleitorado da Casa Char e a aposentadoria de Germán Varón Cotrino.

Ele também argumentou que a impopularidade do governo pagou um pedágio caro ao Cambio Radical, mas também ao Centro Democrático que tinha 13 assentos, bem como o U que ganhou 10, junto com os partidos cristãos que ficaram com 4.

“O voto para o logotipo do partido único foi de mais de 147.000 votos. Mas, como é fácil entender, o resultado final dos votos para CR e o das consultas para os participantes não dão espaço para pensar na minha candidatura”, escreveu Vargas Lleras.

Para o ex-vice-presidente, os vencedores indiscutíveis das consultas foram Gustavo Petro com mais de 5,5 milhões de votos e Federico Gutiérrez com mais de 2 milhões de votos, que atribuiu “ao apoio determinado do Governo e do Centro Democrático”.

De acordo com Vargas Lleras, é assim que os votos se moverão nas próximas eleições, então entrar na campanha neste momento não teria nenhum resultado, porque os favoritos já estão definidos. “O jogo terminou no último domingo. Era hora de decidir entre Petro e Fico”, concluiu Vargas Lleras.

“Eu vivi em minha própria carne o que isso significa. Ver como todos os espaços estão fechados e como nada do que é proposto ou dito encontra eco na opinião. Assim, é impossível pensar em candidaturas, muito menos neste ponto do partido”, disse o ex-vice-presidente, que perdeu apoio nas eleições de 2018 numa disputa entre Petro e Iván Duque.

