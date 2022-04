A Ucrânia denunciou que a Rússia está tentando formar administrações de ocupação dentro das regiões tomadas

Firefighters work at a residential building damaged by shelling during Ukraine-Russia conflict in the separatist-controlled city of Donetsk, Ukraine March 30, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko TPX IMAGES OF THE DAY

As Forças Armadas da Ucrânia garantiram que as tropas russas estão a tentar formar “administrações de ocupação” dentro das províncias de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e na cidade de Kherson, onde as forças ucranianas teriam “assumido o controlo” de até onze assentamentos.

“O inimigo russo continua a bloquear a cidade de Kharkiv, lançando bombardeios de artilharia para destruir a infraestrutura e as áreas residenciais da cidade. Na área ao sul da cidade de Izium, o inimigo russo está tentando quebrar a resistência dos defensores ucranianos”, enfatizaram também no mesmo relatório.

Eles também relataram que “o ataque continua” na cidade de Mariupol e que na direção do assentamento Alexandrovka na área de Mikolaiv “o exército russo está tentando realizar ações ofensivas”.

O Ministério da Defesa ucraniano informou por meio de seu perfil no Telegram que eles “assumiram o controle” de até onze assentamentos na região de Kherson, conforme relatado pela agência de notícias Unian.

As Forças Armadas também informaram que os soldados do Kremlin continuam a bloquear a cidade de Kharkiv,

A vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Anna Malyar, falou nos mesmos termos, assegurando que “o inimigo não abandona seus planos de capturar completamente as regiões de Donetsk e Lugansk, bem como a região de Kharkov.

A este respeito, ele informou que as tropas russas estão enviando sistemas de mísseis para Gomel, no sudeste da Bielorrússia, cidade perto de Chernigov, de onde prometeram se retirar, como confirmou Moscou esta semana.

Além disso, na cidade anteriormente nomeada de Izium, quase 20.000 moradores esperam ser evacuados da cidade, de acordo com o vice-prefeito Volodimir Matsokin, que disse que cerca de 2.500 pessoas puderam sair durante o dia.

Por outro lado, o jornalista Konstantin Ryzhenko desapareceu na cidade de Kherson e seu status é desconhecido. “As razões podem ser técnicas ou você pode ser detido pelas forças de segurança russas”, disse o Sindicato Nacional de Jornalistas da Ucrânia, de acordo com a agência de notícias Ukrinform.

CORREDORES EM MARIUPOL

Pelo menos 1.458 pessoas foram evacuadas de Mariupol e de várias cidades da região de Zaporizhzhia ao longo de três corredores humanitários acordados na quinta-feira, informou a vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereschuk.

“Em 31 de março, 1.458 pessoas chegaram a Zaporizhzhia em três corredores humanitários que concordaram em seu próprio transporte. Destes, 631 residentes de Mariupol e 827 das cidades da região de Zaporizhzhia”, explicou Vereschuk em sua conta no Facebook.

Vereschuk também informou que “50 carros particulares e um ônibus com crianças” deixaram a cidade de Energodar. Eles passaram por todos os bloqueios nas estradas e chegaram a Zaporizhzhia”, acrescentou.

Assim, ele ressaltou que mais de 30 ônibus permanecem na entrada das cidades de Berdyansk e Mariupol para levar os moradores a Zaporiyia pela manhã.

(Com informações da Europa Press)

