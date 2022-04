A FIFA anunciou os horários dos jogos da Copa do Mundo: Senegal e Holanda vão jogar a partida de abertura

FILE PHOTO: A general view shows the Al Bayt stadium, built for the upcoming 2022 FIFA World Cup soccer championship, during a stadium tour in Al Khor, north of Doha, Qatar December 17, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

Horas após o final do sorteio, a FIFA anunciou os dias e horários de todas as partidas. Embora tenham sido pré-estabelecidos por várias semanas, houve mudanças na época e a grande notícia é que o Senegal e a Holanda realizarão a primeira partida do torneio, rompendo com a tradição de que o anfitrião é quem move a bola primeiro.

A partida entre africanos e europeus será disputada às 13h00 locais (07h00 na Argentina) no Estádio Al Thumama. Enquanto Catar e Equador vão jogar na terceira rodada, 19,00 hora local (13,00 da Argentina) no Estádio Al Bayt. Também houve mudanças nos locais e horários em várias reuniões do evento que começarão em 21 de novembro e cuja final será em 18 de dezembro.

Desde a Alemanha 2006, a equipe local é quem vai jogar a primeira partida. Anteriormente, o atual campeão fez isso. Agora, essa tradição foi quebrada para que o Catar possa estrear pela primeira vez em uma data no horário central, para ter um público maior quando medido em relação à equipe liderada por Gustavo Alfaro.

O Catar terá a difícil tarefa de sair da zona de grupos, algo que foi alcançado até hoje pelas equipes que organizaram o torneio desde 1930 até o momento, exceto a África do Sul, que em 2010 foi eliminada na primeira rodada.

La FIFA celebró este viernes el sorteo del Mundial (Reuters)

O dia de segunda-feira, 21 de novembro, ocorrerá da seguinte forma:

13:00 hora local: Senegal x Holanda (Grupo A)

16.00 hora local: Inglaterra x Irã (Grupo B)

19.00 hora local: Catar x Equador (Grupo A)

22.00 hora local: Estados Unidos x País de Gales, Escócia ou Ucrânia (Grupo B)

