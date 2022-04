A emoção de Checo Pérez quando o novo Grande Prêmio de Las Vegas foi revelado

A Fórmula 1 oficializou a chegada de uma nova cidade no calendário a partir de 2023. Esta é Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos, uma cidade conhecida por ser um dos centros de entretenimento e apostas mais populares do mundo.

Como parte do evento de apresentação, Checo Pérez foi entrevistado com outros pilotos para contar as novidades e documentar suas reações, nas quais vários demonstraram seu entusiasmo por este novo Grande Prêmio, especialmente porque é um circuito de rua que terá a visão de vários icônicos lugares em Las Vegas, como o MGM Grand Hotel ou a réplica da Torre Eiffel.

O mexicano foi um dos protagonistas do vídeo, pois além de aparecer no início, foi um dos que mostrou a maior surpresa diante das câmeras e até levantou o punho como reflexo de sua empolgação, já que havia mencionado anteriormente que adoraria correr para lá.

“De jeito nenhum! Estamos indo para lá?” , perguntou o jovem de 32 anos quando lhe foi presenteado com um cartão postal de Las Vegas. Depois que a notícia foi confirmada para ele, ele repetiu: “De jeito nenhum!” , e então é muito positivo para a Fórmula 1.

Desta forma, o tapatio ostentou seu entusiasmo por chegar ao Grande Prêmio de Las Vegas, corrida que será a terceira no mesmo ano para os Estados Unidos e estará disponível a partir da temporada 2023, prevista para novembro, na reta final do ano.

Da mesma forma, a reação de Daniel Ricciardo se tornou viral nas redes sociais, que chegou a mencionar que se aposentaria da corrida para poder aproveitar todas as atrações que a cidade americana possui.

O layout do novo GP de Fórmula 1 de Las Vegas a partir de 2023 (Foto: Fórmula 1)





*Informações em desenvolvimento