42 ônibus com 3.000 habitantes da sitiada Mariupol chegaram à cidade de Zaporizhzhia

Vários autocarros com habitantes da cidade ucraniana de Mariupol, sitiados e bombardeados pelas tropas russas, chegaram na noite de sexta-feira a Zaporizhzhia, cidade ucraniana controlada pelo exército de Kiev, segundo jornalistas da agência AFP no local.

De acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, um total de cerca de 3.000 pessoas foram resgatadas.

Os ônibus transportavam habitantes de Mariupol que conseguiram chegar à cidade de Berdyansk, ocupada pelas forças russas, onde foram recebidos pelo comboio humanitário, de acordo com moradores e funcionários.

A vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereshchuk confirmou a informação em um vídeo no Telegram: “A partir de hoje, enquanto estamos filmando este vídeo, os ônibus já estão a caminho, para levar os habitantes de Mariupol, 42 ônibus, para um lugar seguro”, disse.

“Sabemos o quanto eles esperam para serem salvos. Todos os dias tentaremos de novo e de novo até que eles tenham a oportunidade de deixar a cidade e, acima de tudo, viver em paz”, acrescentou.

Na quinta-feira, Vereshchuk disse que o governo ucraniano começou a enviar 45 ônibus para evacuar civis da cidade portuária depois que a Rússia anunciou uma trégua.

Uma equipe da Cruz Vermelha também estava programada para chegar à cidade nesta sexta-feira, mas o Comitê Internacional da organização ( CICV) informou que o grupo teve que se virar, pois era “impossível” prosseguir com a evacuação.

A organização indicou em comunicado que as condições “impossibilitaram a continuidade” da equipe, composta por três veículos e nove membros da equipe do CRIC, cuja missão era escoltar ônibus com evacuados por um corredor humanitário.

Estima-se que cerca de 160.000 cidadãos vivem sem serviços básicos há mais de um mês em Mariupol, um porto no Mar de Azov que se tornou o principal alvo das tropas russas na Ucrânia devido à sua posição estratégica entre a península da Crimeia e os Dombas.

Para a evacuação bem-sucedida dos cidadãos que desejam deixar Mariupol voluntariamente “é essencial que as partes respeitem os acordos, forneçam as condições necessárias e garantias de segurança”, disse o CICV, enfatizando seu papel tradicional como intermediário neutro no conflito.

Em Mariupol, onde alguns dos ataques que as organizações de direitos humanos denunciam como possíveis crimes de guerra foram perpetrados, a água e os alimentos são escassos há semanas e não há fornecimento de eletricidade ou aquecimento.

Uma tentativa anterior de evacuar a cidade portuária no início de março com a mediação do CICV também falhou, depois que as hostilidades aumentaram na área e a rota para fora da cidade foi interpretada como insegura.

(Com informações da AFP, EFE)

