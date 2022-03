Yoshimar Yotún confessou os luxos extravagantes que viveu com Luis Advíncula em um hotel no Catar

Yoshimar Yotún ousou contar uma anedota engraçada que viveu com um de seus melhores amigos no futebol e na vida, Luis Advíncula. Ambos foram para o Catar em algum momento com a seleção peruana para jogar um amistoso e ficaram impressionados com os luxos de um hotel sete estrelas em Doha. No entanto, um jogo de luz na sala era o que ele mais se lembra.

“Havia um iPad na sala. Você apertou um botão e as cortinas caíram, com outro, música. Havia algumas cores, azul... Ah! Eu disse, vamos ficar vermelhos, eu estava com 'Lucho' Advínchal. Vamos colocar a paixão vermelha para o meu 'nero', eu disse. Vermelho eu apertei e todo o quarto vermelho. E ele me disse 'não, não, não, melhor não'”, riu, “é melhor eu colocar azul”, concluiu. Além disso, ele confessou em uma entrevista com Al Ángulo da Movistar Deportes, que era um dos melhores hotéis do país asiático.