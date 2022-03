Waldemar Cerrón aos sobrinhos de Pedro Castillo: “São pessoas que são investigadas e terão que acertar”

O congressista e porta-voz do Perú Libre, Waldemar Cerrón, considerou que os personagens que estão mais próximos ambiente do presidente Pedro Castillo, como seus sobrinhos ou o ex-secretário do Palácio do Governo Bruno Pacheco, que deve colaborar com a Justiça, também questionou a demora nos processos judiciais do Público Gabinete do Procurador.

“Acredito que todo cidadão deve ter direito. De qualquer forma, condenamos o facto de o processo não estar a ser seguido correctamente por estes senhores; no entanto, devemos também mencionar as provas que o Ministério Público tem e aí vem a questão: como é que os meios de comunicação também o têm e estão a ser publicados, de repente, obstruindo a Justiça? ”, disse ele.

“Em nível nacional, o sistema de administração da justiça tem um viés político (...) Os sobrinhos do presidente são pessoas que são investigadas e terão que se qualificar, têm que responder à Justiça, é uma questão pessoal. Toda pessoa que está em questões de justiça foi chamada a acertar”, acrescentou.

Na mesma linha, o parlamentar agradeceu às bancadas pelo apoio dos assentos para que a moção de vaga não prosperar e instou os diferentes grupos políticos a “deixar os ministros trabalharem” e a tomarem medidas, como censura e interpelação, com base em uma avaliação de seu desempenho.

“Sempre parece uma maneira desesperada de não querer deixar a regra dizer que você falhou. Se eu não deixar você governar, se eu não deixar você trabalhar, então não chegaremos a lugar nenhum porque essa incerteza deixa alguém em um estado de insegurança. Temos que ser críticos e autocríticas desde que digamos quais são os erros”, disse.

“Uma parte do passado que ele fez (algum ministro) está sendo atacada, mas não estamos vendo, por exemplo, as denúncias que ele está fazendo e ele não está se sustentando nessa questão. Se não há como ver o jogador na quadra, para onde ele se move, para onde ele se desenvolve, e eu estou impedindo que ele jogue e o coloque no banco, não vamos a lugar nenhum”, acrescentou.

Sobre esta questão, o porta-voz da bancada Peru-Libre concordou com o presidente Pedro Castillo, que, depois de pedir ao Congresso que deixe de lado o confronto para resolver os problemas urgentes do país, ele considerou que o grupo de parlamentares que não conseguiu esvaziá-lo do cargo “seguirá sua própria agenda”.

“Essa é a agenda que eles têm porque o Ministro da Saúde já recebeu uma primeira censura e uma semana depois eles recomeçam com sua interpelação. A vaga já aconteceu e espero que sirva de exemplo para nós, para que não continuemos (...) Peço às outras bancadas que abaixem essa questão e comecem a falar sobre a agenda do país”, disse.

DINA BOLUARTE EXIGE QUE OS SOBRINHOS MOSTREM O ROSTO

A vice-presidente da República, Dina Boluarte, contou à RPP notícias, enquanto supervisionava o cuidado das crianças durante o programa “Cuna más” na instituição de ensino Pachacutec, no distrito de Ventanilla, onde ele se perguntou do que os parentes do Presidente da República têm medo, Pedro Castillo.

“O ambiente do presidente é 'não tive', espero que acertem, porque disseram: 'Quem não teme nada deve' do que tem medo? apresentem-se na cara, é a melhor forma de enfrentar os problemas, mostrar a cara, não importa quem caia, seja Bruno Pacheco , os sobrinhos quem quer que sejam, que a pesquisa é feita de acordo com o marco legal”, disse o ministro do Desenvolvimento e Inclusão Social.

Isso se refere a Gian Marco Castillo e Fray Vasquez Castillo, que atualmente não estão em detenção preliminar, pois estão envolvidos na investigação que está sendo conduzida pelo Promotoria Anticorrupção no caso Puente Tarata III.





