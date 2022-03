Viral: debate no TikTok por jovem que trabalhava sem se levantar da cadeira e seu chefe o demitiu

Vídeos virais nas redes sociais que podem levar ao debate sobre uma questão trabalhista. Foi o que aconteceu com a história de um jovem dos Estados Unidos, que decidiu ir trabalhar sentado em protesto contra abusos em seu local de trabalho. Uma câmera de segurança capturou o momento, o que levou seu chefe a demiti-lo sem apoiar seus motivos. O evento se tornou viral no TikTok.

Nas imagens publicadas pelo usuário @lolcarloz, é possível ver que o menino arrumou várias caixas sem sair da cadeira. Como ele explicou, ele fez isso porque não recebeu mais dinheiro pelo trabalho que fez.

“Meu chefe me pegou fazendo isso e me demitiu. (Sentei-me) porque percebi que trabalhar duro por US $10,65 por hora em um depósito não vale a pena”, escreveu o jovem na descrição do vídeo do TikTok.

O vídeo tem mais de 1,3 milhão de visualizações na rede social, além de mais de 82.000 curtidas, com a música Monkeys Spinning Monkeys de Kevin MacLeod. O usuário @lolcarloz esclareceu que a gravação é de 2021, e que atualmente “eu estaria recebendo pelo menos cinco dólares a mais pelo mesmo trabalho” .

Depois que o clipe se tornou viral, houve um debate entre os usuários. Enquanto alguns apoiaram sua ideia, outros questionaram sua decisão.

“Salário mínimo = esforço mínimo”, disse um internauta. “Eu juro que eles gostam de nos ver sofrer enquanto trabalhamos porque... O que há de errado em sentar na cadeira se você ainda consegue concluir as tarefas?” perguntou uma mulher. “Você está empacotando coisas para serem enviadas em um determinado momento e, quando você faz isso sentado, você está indo o mais devagar possível”, perguntou um homem.

“Às vezes, trabalhar duro e fazer bem o seu trabalho (mesmo quando é um mel***) é se preparar para o próximo melhor trabalho”, escreveu outro internauta.

O QUE É O TI

Se digitarmos 'TikTok' na barra de pesquisa do Google, um dos principais resultados que não estarão visíveis será a definição da Wikipedia. Este site aponta que essa plataforma, conhecida como Douyin na China, é um serviço de rede social para compartilhamento de vídeos de propriedade da empresa chinesa ByteDance.

Embora essa rede social tenha começado a ganhar mais popularidade em 2019, durante a quarentena causada pela pandemia de COVID-19 em 2022, sua popularidade explodiu em todo o mundo, já que adultos e crianças foram atraídos não apenas para assistir e compartilhar o conteúdo de que gostaram, mas também para criá-lo.

COMO O TIKTOK FUNCIONA?

O aplicativo, que é baixado gratuitamente, permite fazer upload de vídeos e gravar da mesma plataforma. Está disponível para iOS e Android. Para criar um perfil, você deve primeiro fazer login com o usuário Line, Talk, Twitter, Gmail, Instagram ou Facebook. Charli D'Amelio, Dixie D'Amelio e Addison Rae são os tiktokers mais famosos com muitos seguidores.

