Um promotor turco pediu ao tribunal que transferisse o caso Khashoggi para a Arábia Saudita

FILE PHOTO: A demonstrator holds a poster with a picture of Saudi journalist Jamal Khashoggi outside the Saudi Arabia consulate in Istanbul, Turkey October 25, 2018. REUTERS/Osman Orsal/File Photo

Um promotor turco pediu na quinta-feira a um tribunal em Istambul que encerre o caso do jornalista saudita Jamal Khashoggi, brutalmente assassinado na capital turca em 2018, e o transfira para a Arábia Saudita, confirmou sua noiva turca.

“O promotor pediu, em linha com o processo saudita, a transferência do caso para (a Arábia Saudita) e o seu encerramento na Turquia”, escreveu Hatice Cengiz no Twitter após uma audiência no tribunal principal de Istambul.

” O tribunal pediria o parecer do Ministério da Justiça turco. #Khashoggi #JusticeForJamal”, acrescentou Cengiz na rede social.

De acordo com a agência de notícias privada DHA, o promotor disse que o caso “foi adiado porque ordens judiciais não podem ser executadas porque os suspeitos são estrangeiros”.

O pedido do procurador surge num momento em que a Turquia busca um degelo nas relações com a Arábia Saudita, que se agravou após o assassinato do colaborador do jornal norte-americano The Washington Post dentro do consulado saudita em Istambul.

FOTO DO ARQUIVO: O Comitê para a Proteção dos Jornalistas e outros ativistas da liberdade de imprensa realizam uma vigília à luz de velas em frente à Embaixada da Arábia Saudita para comemorar o aniversário do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado do reino em Istambul, Washington, EUA. EUA, 2 de outubro de 2019 REUTERS/Sarah Silbiger/Foto de arquivo

Em 2 de outubro de 2018, Khashoggi entrou no consulado para fazer arranjos para se casar com Cengiz. Segundo autoridades dos Estados Unidos e da Turquia, um esquadrão saudita que o esperava o estrangulou e desmembrou seu corpo, que não foi encontrado.

- “Notícias terríveis” -

“Notícias terríveis”, disse Erol Onderoglu, representante da Repórteres Sem Fronteiras (RSF) na Turquia, a pedido do promotor e pediu ao Ministério da Justiça que a rejeitasse.

“O caso Khashoggi parece ser vítima de uma aproximação diplomática entre a Turquia e o reino desta vez”, disse saudita à AFP.

O assassinato provocou indignação internacional e agências de inteligência ocidentais afirmam que o príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, autorizou o assassinato.

O príncipe herdeiro tem dito que aceita a responsabilidade da Arábia Saudita no caso, mas rejeita quaisquer laços pessoais. Riyadh diz que foi trabalho de agentes que agiram por conta própria.

Acredita-se que o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman foi quem autorizou o assassinato. EFE/ Aitor Pereira/ ARQUIVO

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse na época que a ordem para matá-lo “veio dos mais altos níveis” do governo saudita.

Insatisfeita com o julgamento na Arábia Saudita, a Turquia lançou sua própria investigação sobre o assassinato e colocou 26 sauditas em julgamento à revelia, incluindo dois amigos íntimos do príncipe herdeiro.

- Insistir no julgamento -

Cengiz disse em uma entrevista de fevereiro à AFP que a Turquia deve insistir em fazer justiça para Khashoggi, “mesmo que melhore suas relações” com Riade.

“Não acho que seja do interesse de ninguém encerrar completamente o caso”, disse.

Questionada se estava decepcionada, Cengiz respondeu: “Se olharmos para isso do ponto de vista da política real (a posição turca) isso não me decepciona” e acrescentou que os países não são governados por “emoções” mas por interesses mútuos.

Hatice Cengiz, noiva do jornalista saudita assassinado Jamal Khashoggi, fala à mídia depois de participar de um julgamento pelo assassinato de Khashoggi no Consulado Saudita em Istambul, Turquia, em 4 de março de 2021. REUTERS/Murad Sezer/Foto stock

Mas ela insistiu que “do ponto de vista emocional”, está triste.

“Não porque meu país tenha feito as pazes com a Arábia Saudita e o caso esteja encerrando (...) mas no final, não importa o quanto a defendemos (...) agora tudo volta ao jeito que estava no início, como se nada tivesse acontecido. Estou inevitavelmente decepcionada com isso”, disse ela.

A Turquia — que está passando por uma crise econômica e exige comércio exterior e investimento — buscou apoio de seus rivais regionais, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.

O ministro das Relações Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, disse quinta-feira em uma entrevista à televisão que algumas “medidas concretas” seriam tomadas em breve para normalizar as relações com esses países.

A próxima audiência do caso está marcada para 7 de abril.

(com informações da AFP)

