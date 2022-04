Tony Succar: de jogador de futebol a produtor musical indicado ao Grammy de 2022

Os Grammys de 2022 são realizados neste domingo, 3 de abril e a expectativa é grande, principalmente porque um de nossos compatriotas, o percussionista, está competindo Tony Succar, que já está a caminho de Las Vegas para fazer parte deste grande festival de música.

Sem dúvida, esses foram bons momentos para o artista, porque após a recente chegada de sua filha, em 3 de abril, ele viverá um dos momentos mais emocionantes de sua carreira. Como você sabe, seu álbum “Live in Perú” concorre na categoria Melhor Álbum Tropical Latino.

Ao aprender, o compositor não pôde deixar de mostrar sua emoção e palavras emocionais dedicadas ao público peruano e a todos os músicos que participaram do concerto.

“Estou muito feliz e parabéns a todos os indicados, nesta categoria e em todas as categorias. Estou muito animado, é minha primeira indicação ao Grammy “, disse ele com bastante alegria.

Por sua vez, os fãs de Tony Succar já estão contando as horas para a grande gala. No entanto, para aqueles que se perguntam quem é nosso compatriota ou sabem pouco sobre ele, aqui contamos mais detalhes sobre sua carreira musical e realizações.

TONY SUCCAR

Antonio Guillermo Succar Tayrako nasceu em 18 de maio de 1986 em Lima e tornou-se percussionista, compositor, arranjador e produtor musical. Com apenas 35 anos, ele se aventurou na música até conseguir dois Grammys Latinos em 2019.

Quando ele tinha dois anos, ele imigrou para Miami, Estados Unidos, com sua família. Aos 3 anos, ele começou a tocar no The Peruvian Cajon graças ao fato de vir de uma família de músicos. Quando completou 13 anos, começou a tocar bateria na banda de seus pais.

O músico peruano, de nacionalidade americana e ascendência japonesa, acompanhou seus pais em diferentes apresentações, como casamentos e eventos privados. Isso o fez se apaixonar cada vez mais pela música.

Em 2020, lançou sua versão de “When You Think Back”, de Pedro Suárez-Vértiz, em colaboração com Daniela Darcourt, Ezio Oliva, Christian Yaipén, Bartola, entre outros, com o objetivo de promover o turismo no Perú.

Em janeiro de 2021, ele foi anunciado como júri em Yo Soy e, em agosto, continua em Latina com sua participação como treinador no La Voz Senior.

Foto: Instagram

SEUS ESTUDOS

Tony Succar pensou em se tornar um jogador de futebol profissional quando adolescente. Esteve em várias equipes até vencer o campeonato estadual de sua escola. Embora ele tenha procurado uma bolsa de estudos para se dedicar ao esporte, ele não obteve resposta.

Depois disso, ele foi ao pai pedir conselhos e disse-lhe para tentar entrar na Escola de Música da FIU. Sua educação musical começou com bateria, piano e depois veio para a percussão.

Em 2008, ela obteve seu bacharelado em jazz-performance pela Florida International University e continuou estudando para um mestrado até 2010.

CARRERA MUSICAL

Desde que ele era um estudante de graduação, Tony Succar já tinha uma carreira musical ativa. Enquanto estava na faculdade, ele assumiu o cargo de diretor da banda familiar que ele renomeou Mixtura.

Em 2010, ela lançou seu primeiro álbum que foi gravado em seu recital de formatura. Um concerto ao vivo com Mixtura no Wertheim Performing Arts Center em Miami.

O caminho de Tony o levou ao mundo da salsa, jazz/pop e música de inspiração afro-latina. Além disso, ele tem sido capaz de trabalhar com vários artistas como Tito Nieves, Marc Anthony, La India, Obie Bermudez, entre outros.

Em 2015, ele criou o projeto colaborativo Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson. Foi lançado no Olympia Theatre em Miami, patrocinado pela Universal Music Classic. A Unity apresentou mais de 100 músicos para a homenagem ao Rei do Pop.

Em 2019, ganhou dois Grammys Latinos como Produtor do Ano e Melhor Álbum de Salsa pelo álbum “Más de mi”, fazendo história como o mais jovem vencedor a ter vencido as duas categorias.

EMOÇÕES ANTERIORES AO GRAMMY DE 2022

Em entrevista exclusiva à Infobae, o bicampeão do Grammy Latino apontou que não tem um discurso preparado em caso de ganhar o troféu e que ele não tenha um discurso preparado também fará um ritual de boa sorte. Em vez disso, ele o passará com seus pais e irmão, com quem viajou para os Estados Unidos para participar da cerimônia.

“Eu não tenho um ritual, por assim dizer, mas sempre tento me colocar em uma mente positiva. Eu tento me conscientizar de que estou lá (no Grammy) e ganhando. Me coloque nessa vibe de forma positiva e isso já está acontecendo. No entanto, às vezes não funciona, mas às vezes é como em 2019, quando eu ganhei duas vezes no Grammy Latino. Mente positiva! ”, disse ele.

Ele também se orgulhava de ser o único candidato peruano: “Estou honrado por poder representar meu país e tenho sorte de ser peruano. Ser peruano é o melhor, temos tudo e tenho orgulho de representar meu país. Nunca vou parar, sempre vou fazer boa música representando o meu Perú”, disse.

“Todo o apoio peruano é imenso. Eu diria a todos os fãs que o Perú está presente no Grammy. Vamos, Perú! , vamos continuar fazendo arte e estamos crescendo. Vamos em frente, Perú!” , acrescentou.

CONTINUE LENDO