TEPJF confirmou que havia propaganda na reportagem da AMLO no Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO, 22MARZO2022.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México acompañado de Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Luis Cresencio Sandoval Gónzalez, secretario de la Defensa Nacional; Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud; Germán Martínez Santoyo, director general Comisión Nacional del Agua; Iñaki Echevarría, Encargado del Parque Ecológico Lago de Texcoco y Juan Pablo Botton, subsecretario de Egresos durante la conferencia matutina dedicada al tema del Lago de Texcoco y Salud. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

A Câmara Superior do Tribunal Eleitoral da Federação Judiciária (TEPJF) confirmou que o presidente Andrés Manuel López Obrado r (AMLO) realizou atos de propaganda durante seu relatório de três anos em dezembro do ano passado, realizado em Zócalo, na Cidade do México.

Em sessão pública por videoconferência, por proposta do Juiz Presidente Reyes Rodríguez Mondragón, a Câmara Superior confirmou que a Câmara Regional Especializada determinou que o evento de López Obrador ocorreu quando as eleições locais em Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo e Tamaulipas haviam começado, o que não deveria ter sido realizado. A resolução afirma que o relatório do Chefe do Executivo deve ser retirado e um extrato da sentença publicado.

Ele também observou que o Tabasqueño também se envolveu em propaganda proibida do governo durante sua conferência matinal em 3 de março, quando falou sobre a Consulta de Revogação de Mandato, que está prevista para ocorrer em 10 de abril.

O TEPJF garantiu que a AMLO também realizou propaganda política em sua conferência matinal em 3 de março (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

No entanto, na análise desta matéria, o plenário decidiu revogar as ordens da Câmara Especializada da TEPJF ao Órgão de Supervisão Interna (OIC) da Presidência da República, a fim de apurar a gravidade das violações e impor uma sanção dentro de um prazo específico. de tempo.

Em 6 de dezembro de 2021, apenas cinco dias após o Zócalo da capital ter sido inundado com centenas de apoiadores da AMLO e do Movimento Nacional de Regeneração (Morena), quando membros do Partido da Revolução Democrática (PRD) apresentaram queixa contra o Chefe do Executivo pelo relatório de três anos do governo de Tabasqueño.

Isso porque consideramos que o evento constituiu a divulgação de propaganda durante um período proibido, promoção personalizada e uso indevido de recursos públicos, o que influenciou indevidamente os processos eleitorais locais.

AMLO comemorou seus três anos de governo no Zócalo em 2021 (Foto: Presidência)

De acordo com o Governo da Cidade do México, através da Secretaria de Governo (Segob), em 1º de dezembro de 2021, 250 mil pessoas foram ao Zócalo da capital e estradas circundantes (Pino Suárez, Francisco I. Madero, 20 de novembro e 16 de setembro), para ouvir a mensagem do presidente López Obrador comemorando três anos de sua administração.

As autoridades informaram que o evento ocorreu sem incidentes, já que a Chefe de Governo da capital do país, Claudia Sheinbaum, implementou um dispositivo para salvaguardar a integridade dos participantes e convidados.

Havia 1.337 policiais da Secretaria de Segurança, apoiados por 970 veículos oficiais, que estavam cientes da segurança física daqueles que frequentavam a Plaza de la Constitución.

Apoiadores se reuniram no Zócalo para acompanhar AMLO (Foto: Presidência)

Enquanto oficiais do Subsecretário de Controle de Tráfego foram distribuídos para avenidas e ruas vizinhas, a fim de acelerar a mobilidade de veículos e transeuntes, o SSC recomendou Bucareli, Eixo 1 Norte, Eixo 1 Oriente e Doctor Rio de la Loza como alternativas rodoviárias.

No entanto, o órgão indicou que as secretarias de Governo (Segob), Saúde (SEDESA), Obras e Serviços (SOBSE), Gestão Integral de Riscos e Proteção Civil (SGIRPC), Inclusão Social e Bem-Estar (SIBISO), bem como o Corpo de Bombeiros Heroico, participaram de vários ações preventivas no âmbito do evento. Esquadrão Médico de Resgate e Emergência (ERUM) e o Sistema de Transporte Coletivo (STC) Metro.

CONTINUE LENDO: