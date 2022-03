Stephanie Salas revelou se está planejando lançar uma biossérie

A cantora e atriz Stephanie Salas falou sobre se está disposta a lançar uma série biográfica, que conta os momentos mais importantes e polêmicos de sua vida.

Em entrevista para o programa Ventaneando, a famosa neta de Silvia Pinal revelou que, caso o projeto seja realizado, ela compartilhará fotos e vídeos nunca antes vistos de sua carreira.

Além disso, a intérprete de Nadie más que yo foi questionada sobre se entre as passagens de sua vida ela retratou a relação que teve com Luis Miguel, porque a cantora falou pouco sobre ela na produção da plataforma de streaming Netflix.

“Vamos ver o que e como vou te contar primeiro. Estamos nos adiantando e não precisa haver protagonismos”, disse Stephanie Salas, no entanto, observando que a focaria nos anos noventa e em seu tempo como mãe solteira de sua primogênita, Michelle Salas. Vale ressaltar que o papel da jovem modelo, interpretada pela atriz Macarena Achaga, teve a maior participação na última temporada da série Mexican Sol.

A atriz disse que, em caso de lançamento da série, retrataria seu tempo como mãe solteira (Foto: Twitter)

A série de Luis Miguel foi um sucesso, no entanto, nem todos acharam adequado o que foi mostrado na plataforma de streaming, já que, como muitos afirmaram, nem tudo o que saiu foi retratado com alguma distância da realidade. Entre os que se incomodaram com os capítulos estavam Roberto Palazuelos e a própria Stephanie Salas.

Foi em uma entrevista com Hola! quando a atriz revelou como foi que o intérprete de La media vuelta descobriu que ele seria pai.

“Ele não suspeitou de nada. E aproveitando a força e a coragem que pude em uma idade tão jovem, eu disse a ele que estava grávida. Foi difícil. Você não quer vê-lo com raiva. Assim como é charmoso, também tem um lado de grande caráter. Obviamente, eu estava muito nervoso”, disse Stephanie. “Também foi muito bom contar a ela; eu me senti liberado. 'Agora você sabe, 'Eu disse. Para ele, era um balde de água fria. 'Como isso é possível! ', foi a primeira coisa que ele disse, e depois houve um silêncio de cerca de 5 ou 10 minutos”, acrescentou.

Nessa entrevista, a filha de Sylvia Pasquel também comentou que Luis Miguel deixou sua vida após informá-la sobre sua gravidez, mas eles se reuniram com o nascimento da pequena Michelle.

Stephanie Salas tornou-se mãe aos 19 anos (Foto: Instagram)

A primogênita do Sol de México nasceu em 13 de junho de 1989, no Hospital Español na Cidade do México, depois que seus pais tiveram um caso tórrido por quase dois anos que carecia de “exclusividade”.

Stephanie também expressou quais foram as palavras de Luis Miguel quando conheceu Michelle: “Como ela se parece comigo! Minha filha é divina! ”.

Stephanie Salas ressaltou naquele dia que houve um encontro muito emocionante e divertido entre pai e filha, o que os levou a se frequentarem durante os primeiros três anos da menina. A atriz ressaltou naquele dia que houve um encontro muito emocionante e divertido entre os dois, o que os levou a se frequentarem durante os primeiros três anos da menina.

Embora os últimos anos não tenham sido muito próximos, o distanciamento entre Michelle Salas e seu pai se intensificou após a estreia da primeira temporada de Luis Miguel, a série, onde retrataram seu nascimento como produto de uma aventura, o que a aborreceu muito.

