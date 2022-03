Rosario Robles apontou suposto acordo entre Gertz Manero, AMLO e Scherer para aprisioná-la

Rosario Robles, ex-membro do gabinete de Enrique Pela Nieto no Ministério do Desenvolvimento Agrário, Territorial e Urbano (Sedatu) e Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedesol), dirigiu uma carta ao presidente Andrés Manuel López Obrador, na qual ele revela as várias situações que erroneamente a levaram a prisão.

A política que permanece em prisão preventiva desde sua prisão, acusada da suposta omissão de suas funções à frente de duas secretarias, ao mesmo tempo em que foi realizada a famosa Master Scam de desvios de recursos públicos através de várias universidades nacionais.

Por sua vez, Rosario Robles disse em sua carta que mal ouviu falar das declarações publicadas por Julio Scherer, ex-assessor jurídico de Andrés Manuel López Obrador, que, segundo ela, lhe são lógicas porque enfrentou uma situação próxima com o procurador-geral da República (FGR) Alejandro Gertz Manero.

(Foto: Cuartoscuro)

Em primeira instância, ela destacou que, se estiver presa, é porque durante uma conversa realizada entre AMLO, Gertz Manero e Julio Scherer em 2019, antes de ser presa, a agora promotora convenceu seus colegas a levá-la para a prisão com o objetivo de baixar sua moral e acabar acusando os “figurões””.

“Foi aí que meu destino foi decidido. Uma máquina inteira foi montada, incluindo o juiz/sobrinho de sobrenome Padierna para me prender nessas paredes. Tornei-me refém”, disse a ex-funcionária, que também deixou claro o fato de ser a única mulher presa pelo chamado “Master Scam”, e mostrou que a investigação sofreu vários contratempos.

Mais tarde, escreveu, tudo foi confirmado quando o promotor compareceu perante um público da Colmex em 2020, onde disse que Robles seria detido até que ela decidisse cooperar com o sistema de justiça, assim como Emilio Lozoya, ex-diretor da Pemex que acusou vários funcionários por casos de corrupção, especialmente ligado ao caso Odebrecht.

“Ele esperava que com a tortura que as prisões significam, de forma covarde eles seriam ratificados por uma história sem sustento. Que, para me salvar, ele culparia os outros com falsidades. Ele estava errado”, escreveu Rosario Robles com caligrafia.

Rosario Robles (Foto: Cuartoscuro)

Além disso, ele revelou que decidiu usar seus direitos e entrou com uma ação contra Gertz Manero, “mesmo que isso significasse confrontar um personagem que usa sua posição para se vingar, e que ninguém o contradiz porque tem medo dele. Ninguém o chama para contas.”

Ele também questionou o processo que se seguiu para deixá-la na prisão, incluindo provas como uma licença falsa, bem como um juiz adequado, sem que eu soubesse que estava sendo investigado, sem ter acesso à pasta em tempo suficiente, ou a possibilidade de diluir as acusações,

“Não importava que eu me apresentasse para o público voluntariamente. Que eu estava convencido de que “aquele que não deve nada teme”, meu destino foi lançado”, continuou o ex-político. “Não importava que o crime pelo qual sou acusado não mereça prisão. Nem a ASF apresentou uma queixa contra mim, nem mesmo um procedimento reparatório...”

Mas talvez a parte mais incisiva tenha sido mostrar que a denúncia que serviu para sua imputação foi uma investigação apresentada pela Associação Não-Governamental de Mexicanos Contra a Corrupção e a Impunidade, a que AMLO tantas vezes se referiu de forma depreciativa, e mesmo considerando-a como uma movimento de interferência onde os EUA são aqueles que puxam os cordelinhos.

CIDADE DO MÉXICO 11SEPTEMBER2018.- Rosario Robles Berlanga, chefe da Sedatu, acompanhado por Fernando Alaniz, na conferência de imprensa para notificar o fator 2017 dos benefícios do Fundo de Mineração. FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

Ele concluiu que a única coisa que eles têm contra eles é o falso testemunho de uma suposta testemunha protegida, que até agora não apresentou nenhuma evidência ou compareceu perante as autoridades competentes no caso de Rosario Robles.

Por fim, pediu ao presidente López Obrador que parasse com as injustiças contra ela e deixasse de se irritar com ela e abusar de seu poder, mesmo que Gertz Manero tenha falhado, já que casos importantes como os acusados por Emilio Lozoya caíram.

