Rigoberto Urán explicou como será o Giro de Rigo nas Planícies Orientais em 2022

O ciclista antioquiano Rigoberto Urán, da EF Education EasyPost, confirmou que seu Giro acontecerá em 2022 nas Planícies Orientais. O piloto já começou sua temporada com a equipe dos EUA na Europa durante o último Adriático Tirreno, onde terminou em 14º lugar na classificação geral.

O colombiano está se preparando para poder chegar às rodadas mais importantes do mundo com o melhor desempenho, como o Tour de France, para o qual já havia sido anunciado que ele será o líder de sua equipe.

Urán, 35 anos e 17 deles dedicados ao ciclismo profissional principalmente no velho continente, tem seu último ano de contrato neste 2022, mas não se sabe se ele renovará por pelo menos mais uma temporada ou se decidirá terminar sua carreira esportiva.

'Rigo' teve grandes apresentações na moto durante seus anos como WorldTour, entre os mais notáveis foram seus dois pódios no Giro d'Italia em 2013 e 2014, além do pódio conquistado no Tour de France 2017 e sua medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012.

Em 2021, ele conseguiu um diploma olímpico duplo graças aos dois 8º lugares que conquistou tanto no teste de estrada quanto no contrarrelógio individual representando a Seleção da Colômbia.

Todos esses resultados e seu modo de ser característico, o levaram a estar entre os atletas mais amados em todo o país, também fazendo sua marca crescer.

Esse é precisamente um dos fatores que, pode-se dizer, fez com que uma competição por amadores como o Giro de Rigo assumisse tanta relevância no país e também transcendesse outros países. Depois de passar por outras regiões, como Antioquia e Santander, este ano, chega o grande evento esportivo para fãs e amadores no Meta.

A partir daí, embora muitos digam que não haverá montanha devido à clara reputação que esse território tem de ser completamente plano, Urán deixou claro que isso não é verdade e que, em vez disso, você precisa treinar muito bem para poder correr neste terreno. Rigoberto também confirmou a data em que sua competição ocorrerá.

Rigoberto Urán ainda não confirmou sua programação de competições pré-turnê mais próxima. Enquanto isso, ele está na Colômbia preparando e atendendo seus negócios que estão se espalhando cada vez mais por todo o país e outras nações.

No entanto, algumas corridas seriam anunciadas com a equipe, como o Tour de Romandy e a Rota Occitanie, na França, na preparação e finalização dos detalhes do Tour de France 2022, que acontecerá de 1º a 24 de julho deste ano.

CONTINUE LENDO: