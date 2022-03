Pedro Castillo sobre a greve dos transportes: “Os mais afetados são a comunidade”

Depois de superar uma segunda tentativa de vaga, o presidente Pedro Castillo ainda tem problemas para resolver, sendo o paralisação das operadoras, uma das que mais lhe causou problemas nos últimos dias. Desde segunda-feira, 28 de março, os motoristas que transportam cargas pedem medidas governamentais para impedir o aumento dos preços dos combustíveis.

“Peço que essa atitude seja interrompida porque a comunidade é a mais afetada”, disse Pedro Castillo depois de aprender sobre o fechamento de estradas, uma atitude que impede que vários produtos cheguem a diferentes áreas do país. Além disso, o presidente informou que, a partir do PCM, o primeiro-ministro Aníbal Torres está disposto a dialogar com os afetados.

Por sua parte, Torres informou que o Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) chegou a acordos com o Sindicato Nacional de Transportadores e a Confederação das Transportadoras Peruanas, a fim de impedir a paralisação por tempo indeterminado. “esse acordo é que o Estado se compromete a simplificar, acelerar o retorno ao Imposto Seletivo sobre Consumo que durou 70 dias, mas agora pode durar 30 dias. O reembolso, foi acordado, será feito através do método de depósito em uma conta bancária”, disse o premier.

| Foto: Agência Andina

Sobre o aumento dos preços dos combustíveis, ele ressaltou que este não é um problema que afetou apenas o Perú, “mas para o resto do mundo, e que se deve à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que levou ao aumento do preço do petróleo e do combustível em geral”.

Por outro lado, o ministro dos Transportes, Nicolás Bustamente, manteve reuniões com outros sindicatos de transportes por mais de seis horas. A partir dessas conversas, foi possível concordar que isso não resultará na greve dos transportes convocada para terça-feira, 4 de abril. Além disso, Martín Ojeda, gerente geral da Associação Interprovincial de Transporte de Ônibus, informou que um grupo de transportadores de carga pesada realizou reuniões com o governo para chegar a acordos que lhes permitissem retomar seu trabalho.

PROTESTO ANUNCI

A região de Lambayeque seria o centro de um próximo protesto, onde mais de 35.000 transportadoras de serviço público exigiriam o aumento de combustível. De acordo com La República, eles exigem que o Município Provincial de Chiclayo tome medidas extraordinárias para veículos que não atendam às especificações técnicas estipuladas pelo MTC.

“É uma forma de exigir que o Executivo ouça nossas demandas, porque muitos freelancers são afetados pelo alto preço do combustível e dos aditivos”, disse Wilson Miñope, presidente do Coordenador Regional de Transportes de Lambayeque. Além disso, ele anunciou que mais de 40.000 unidades deixarão de operar em Chiclayo, Lambayeque e Ferreñafe como protesto.

Entre as demandas que o Coordenador defende estão a eliminação do imposto seletivo de consumo (ISC) e do imposto de filmagem. Além disso, o Município Provincial de Chiclayo é solicitado a emitir medidas extraordinárias para os veículos que não cumprem o peso e o deslocamento; bem como a velocidade na avaliação dos arquivos dos transportadores para obter ou renovar licenças para operar e controlar a informalidade.

Sabe-se que o presidente Castillo viajará para o norte do país na manhã de quinta-feira para ver em primeira mão o impacto do aumento dos preços nos alimentos básicos. Além disso, o presidente indicou que está interessado em atender às demandas do setor de transportes.

