Pedro Castillo para Sucamenc: “Os peruanos querem viver em democracia, onde as instituições são respeitadas”

Pedro Castillo presidiu esta tarde uma cerimônia na Superintendência Nacional de Controle de Serviços de Segurança, Armas, Munições e Explosivos para Uso Civil (Sucamenc) para apresentar as conquistas deste instituição em sua luta contra o crime.

O presidente garantiu que eles continuarão a combater o crime organizado que assola várias regiões do nosso país tanto. Ele disse ainda que a Sucamec pretende apreender mais de 20 mil armamentos este ano.

“Estou me dirigindo a todo o país da Sucamec para apresentar esses resultados de uma luta constante contra os flagelos que minam a tranquilidade do povo peruano. Quantas vidas devem essas armas que temos na frente, quantos assaltos, quantos assassinatos existem”, disse o presidente.

“Temos revólveres, munições, pistolas e espingardas à nossa frente, são cerca de 1.000 armas que estavam nas mãos do crime e é por isso que devo dizer que essa luta contra o crime depende não apenas do governo, mas dos esforços conjuntos de todas as autoridades, vizinhos e nos três níveis de governo”, acrescentou.

Ele também disse que há regiões que estão sendo fortemente atacadas por altos índices de criminalidade, e é por isso que ele fez um apelo especial à polícia para continuar lutando contra essas gangues que querem tomar o solo peruano.

“Temos que continuar a combater o crime, não só em Lima, mas nas grandes cidades do país, como Trujillo, Cusco, Arequipa. Chiclayo, Pucallpa. Gostaria de parabenizar o Ministério do Interior e a polícia nacional por esses resultados concretos”, disse.

“Não podemos permitir que essas armas de fogo legalmente registradas caiam nas mãos de criminosos e façam parte do mercado negro”, acrescentou.

Por outro lado, o presidente destacou que a Sucamenc tem como objetivo remover mais de 20.000 armamentos do mercado negro e, assim, combater grandes gangues criminosas.

“A Sucamec planeja recuperar cerca de 20.000 armas de fogo este ano, a fim de dar tranquilidade às pessoas na luta frontal contra o crime. Estamos aqui para apoiar a Sucamec e a Polícia Nacional Peruana na luta diária contra o crime. Os peruanos querem viver em paz, queremos viver em democracia onde as instituições e o Estado de direito são respeitados, mas começando a respeitar a família”, concluiu o presidente.

Pedro Castillo em apresentação dos resultados das operações da Polícia Nacional e Sucamec, em Cajamarca. | Foto: Agencia Andina

PEDRO CASTILLO

O juiz Manuel Chuyo emitiu um impedimento de cinco meses para deixar o país contra Fray Vasquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez e outros, investigados pelo crime de conluio agravado e organização criminosa lesada do Estado.

Pela manhã, o advogado de Fray Vasquez Castillo e Gian Marco Castillo, sobrinhos do presidente Pedro Castillo, aceitou o pedido de impedimento para deixar o país, solicitado pelo Departamento Público de Provías no contexto das investigações sobre o caso Provías Descentralizadas.

“O impedimento para sair é necessário para que meu patrocinador não saia do país. Meritíssimo, meu patrocinador não pode nem sair na rua, porque ele tem um mandado de prisão para ele. Há um sequestro”, disse o advogado dos sobrinhos do chefe de Estado.

“Independentemente desse argumento e das discrepâncias jurídico-acadêmicas que eu possa ter em relação à exigência, devo afirmar que nosso lado não vai formular uma oposição e vamos abrir caminho, porque quero expressar, em nome dessa defesa, em nome do meu pessoal patrocinado, que eles não têm intenção de deixar o país”, especificou.

CONTINUE LENDO