Pedro Castillo: Bruno Pacheco e os sobrinhos do presidente seriam incluídos no Programa de Recompensas

O ambiente do presidente Pedro Castillo complicou sua situação com as autoridades depois de não conseguir encontrar seu paradeiro. Víctor Tiburcio, comandante geral da Polícia Nacional Peruana (PNP), anunciou em entrevista coletiva que o Ministério do Interior (Mininter) foi solicitado que o ex-secretário Bruno Pacheco e o sobrinhos do presidente, Fray Vasquez Castillo e Gian Marco Castillo, será incluído no Programa de Recompensas.

“Imediatamente, foi solicitado ao nível do Ministério Adjunto da Ordem Interna para ser considerado um dos mais procurados e ter uma recompensa”, disse a autoridade, uma vez que os mencionados não puderam ser localizados pelo Ministério Público durante uma operação que buscava colocar uma prisão mandado entrar em vigor contra eles. Há alguns dias, a Comissão de Supervisão do Congresso também pediu ao Ministro do Interior, Alfonso Chávarry, que incluísse os mencionados na lista dos mais procurados.

“Todo esse relatório já foi formalizado e foi entregue ao setor interno para proceder de acordo com o que já está regulamentado. Ao longo das horas, essa recompensa deve sair e ser considerada entre as mais procuradas”, acrescentou.

Prisão de Zamir Villaverde

Durante esta operação, os empresários Zamir Villaverde, Victor Valdivia Malpartida e George Pasapera foram presos. Além disso, o comandante do PNP informou que Hector Pasapera López, Victor San Miguel Velasquez e Luis Pasapera Adrianzén se apresentaram voluntariamente ao escritório judicial. Outros nomes envolvidos são os de Edgar Vargas Mas e Alcides Villafuerte Vizcarra, com um total de onze pessoas sendo entregues pelo Ministério Público.

Ressalta-se que a prisão preliminar é uma medida regulamentada no artigo 261 do Código de Processo Penal que visa privar uma pessoa investigada de sua liberdade por um curto período de tempo, a fim de impedi-lo de fugir. Se for um caso comum, é realizado por um período de 72 horas ou três dias, mas sendo um caso complexo, dura até 10 dias.

SITUAÇÃO COMPLICADA

Os nomes de Fray Vasquez Castillo e Gian Marco Castillo passaram despercebidos durante a campanha presidencial. Embora tenham sido mencionados pela imprensa devido à sua abordagem ao presidente, não foi até as declarações de Karelim López que eles começaram a causar problemas para o governo de Pedro Castillo.

O presidente Pedro Castillo e a empresária Karelim López mantiveram comunicação telefônica, disse César Nakazaki. Foto: Andina/PCM

“Eu também sei que há uma máfia no Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC), composta pelo presidente Pedro Castillo Terrones, o ministro Juan Silva, as empresas chinesas Consorcio Conservación Vial Mazocruz (China Civil Engineering Construction Branch of Perú) e outros, sempre com a participação da empresa peruana INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., formada por Roberto Jesús Aguilar Quispe, com aproximadamente 27 anos, também participa desta máfia Zamir Villaverde García, que é o caixa; os sobrinhos do presidente: Fray Vasquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez, Rousbelt [Rudbel] Oblitas Paredes [sobrinho ao lado de sua esposa], e cinco congressistas da Acción Popular”, foram declarações de Lopez ao Ministério Público, de acordo com uma publicação do El Comercio.

Na tarde desta quarta-feira, 30 de março, o juiz do Segundo Tribunal Preparatório de Investigação Manuel Chuyo emitiu uma proibição de cinco meses de deixar o país para os sobrinhos do presidente que foram investigados pelos crimes de conluio agravado e organização criminosa. Ambos estão foragidos após o mandado de prisão preliminar emitido como parte das investigações sobre supostas irregularidades em Provías do Ministério dos Transportes (MTC).

