Os EUA alertaram que a Rússia ameaça exportar para a América Latina o conflito na Ucrânia usando Venezuela, Nicarágua e Cuba

Kerri Hannan, funcionário do Departamento de Estado dos EUA, alertou na quinta-feira que a Rússia está ameaçando exportar para a América Latina o conflito na Ucrânia, através da cooperação militar com a Venezuela, Nicarágua e Cuba.

“O compromisso com a democracia no Hemisfério nunca pareceu tão urgente, já que a Rússia atropela a democracia da Ucrânia e ameaça exportar a crise ucraniana para as Américas, expandindo sua cooperação militar com Cuba, Nicarágua e Venezuela”, disse Hannan em uma audiência do Senado dos EUA Relações Exteriores Comitê.

