O trem maia: progresso às custas do meio ambiente

O Trem Maia é um dos megaprojetos da administração do presidente Andrés Manuel López Obrador, com o qual o objetivo é desenvolver a economia e o turismo no sudeste do país, apesar de as organizações civis terem se manifestado contra sua construção. Teve um investimento de 200 bilhões de pesos e compreende um trecho de 1.554 km que passará pelos estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatan e Quintana Roo.

De acordo com a descrição do projeto em seu site, um de seus principais eixos é econômico, uma vez que, segundo dados oficiais, existem 7,3 milhões de pessoas vivendo na pobreza, das quais cerca de 30% estão em extrema pobreza na região sul-sudeste de o país.

“O desenvolvimento não atingiu a região da mesma forma que nos estados norte e centro do país”, explica, então um dos objetivos do Trem Maia é ativar a economia na região sul, incentivando o turismo na Península de Yucatán e nas outras entidades onde o trem passar.

O projeto compreende 7 seções de construção e é composto por 18 estações e 12 paradas. Haverá também dois tipos de rota: simples e dupla, e três serviços de transporte serão oferecidos, um para a população local, um para turistas e outro para o transporte de mercadorias. Isso geraria empregos nas áreas ao redor da construção do trem, conhecido como “efeito multiplicador”.

No entanto, organizações civis e membros de comunidades indígenas se manifestaram contra o projeto, não apenas pelo impacto ambiental que ele acarreta, mas também pelo impacto nos direitos das comunidades indígenas da região, bem como pelo risco ao patrimônio histórico e cultural.

De acordo com o Instituto Nacional de Antropologia e História (INAH), existem 2.288 sítios arqueológicos a 10 quilômetros da linha férrea que seriam diretamente afetados, juntamente com a concentração do turismo e a pegada ecológica que isso acarreta.

O Centro Mexicano de Direito Ambiental (CEMDA) indicou que o Trem Maia pode causar o desmatamento de 2.500 hectares de florestas úmidas e secas. Entre os principais impactos ambientais estão os seguintes:

- Escassez de água na área de Calakmul e pressão sobre sua zona arqueológica devido ao aumento de visitantes (dos 40.000 visitantes que existem atualmente, o número é estimado em 3 milhões). De acordo com a organização Serendipia, 3 milhões de turistas geram cerca de 1,5 milhão de toneladas de resíduos sólidos e 1,6 milhão de metros cúbicos de esgoto por ano.

- Risco de coleta de lixo em Calkmul, pois não há serviço especial para isso.

-A geração de ruído do trem pode afetar a orientação dos morcegos. Deve-se notar que o “Vulcão de los Bats” está localizado dentro da Reserva Estadual Balam-kú. Sete espécies de chiroptera insetívoros foram identificadas no interior e estima-se que quase três milhões de morcegos habitem, de acordo com o estudo Impacto das Rotas de Comunicação na Vida Selvagem em Áreas Protegidas.

As Reservas Estaduais de Balam Kin e Balam Kú, em Campeche, bem como o Parque Nacional de Palenque e as Áreas de Proteção do Cânion Usumacinta, em Chiapas, seriam afetadas pela construção do Trem Maya (Infobae México)

Da mesma forma, espera-se que a construção do Trem Maya leve ao desmatamento, degradação e fragmentação de pelo menos 23 Áreas Naturais Protegidas, como Yum Balam, Nichupte Manguezais, Uaymil, bem como as Reservas Sian Ka'an e Calakuml (áreas consideradas Património Mundial). Também afetaria 7 regiões terrestres prioritárias e 11 regiões hidrológicas prioritárias, de acordo com uma carta assinada por mais de 100 associações civis.

De acordo com um estudo realizado pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (Conacyt) publicado em dezembro de 2019, outras áreas naturais protegidas que seriam afetadas por sua construção são as Reservas Estaduais de Balam Kin e Balam Kú, em Campeche, bem como o Parque Nacional de Palenque e o Canyon Áreas de proteção de Usumacinta, em Chiapas.

Por outro lado, o CEMDA destaca que o projeto envolveria também a extinção da flora e da fauna, afetando principalmente a onça-pintada, o bugio, o macaco-aranha, a jaguatirica, a anta, o puma, o crocodilo, além de espécies de serpentes, morcegos, iguanas e uma grande variedade de aves residentes e migratórias. Além disso, o ramón, o cedro, o ciricote e algumas espécies de palmeiras também seriam afetados. No total, 6.637 árvores e 178 espécies diferentes de plantas seriam afetadas, o que teria que ser removido.

Nesse sentido, o Cemda entrou com três amparos em 2021: um por questões ambientais, tendo em vista o não respeito dos direitos ambientais dos inquilinos pelas autoridades; outro por violações do processo de consentimento indígena e outro por falta de consulta ambiental.

Por sua vez, o grupo Ocean Futures Society publicou uma carta dirigida ao presidente do México na qual ele decide contra a construção do Trem Maya, uma vez que o estudo do impacto ambiental da Seção 5 não foi planejado, dividido da seguinte forma:

Seção 5 Norte, a cargo de La Sedena. Vai de Cancún a Playa del Carmen. Abrange uma área de 49,8 km e terá três estações: Aeroporto de Cancún, Puerto Morelos e Playa del Carmen.

Seção 5 Sur, administrada pelo Grupo México e pela empresa espanhola Acciona. Vai de Playa del Carmen a Tulum, com um comprimento de 60,3 km. Ele terá duas estações (Tulum e Tulum Aeropuerto) e três paradas (Xcaret, Puerto Aventuras e Akumal).

A organização criada pelo oceanógrafo francês Jean Michel Cousteau convidou a AMLO a fazer um tour por esta seção de seu megaprojeto, pois coloca em risco os rios subterrâneos, e garantiu que sua posição responde à defesa das florestas, fauna e cavernas submersas encontradas na área.

Como resultado, vários ativistas se manifestaram contra sua construção. Na última segunda-feira, 28 de março, um grupo de ativistas do Greenpeace parou simbolicamente a construção da seção 5 deste projeto, acorrentando-se a máquinas como forma de protesto.

Isso se baseou no argumento de que a Lei Geral de Equilíbrio Ecológico e Proteção Ambiental (Lgeepa) estava sendo violada, uma vez que o trabalho foi realizado sem manifestação de impacto ambiental. Aleida Lara, diretora de campanhas da organização, disse à Efe que, devido ao solo cárstico e aos poros da Península, a construção do trem naquele espaço não é viável.

E o fato é que a seção 5 também foi criticada por um grupo de celebridades, que nas redes sociais promoveu a campanha “Sélvame del Tren”, através da qual expressaram que a construção do Trem Maia afetaria rios subterrâneos e outras áreas naturais, então eles exigiram sua cancelamento.

O grupo era composto por Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Rubén Albarran, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón e Barbara Mori, que foram descritos como “pseudo-ambientalistas” pelo presidente Andrés Manuel.

No que diz respeito ao uso da terra, em 17 de janeiro de 2022, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Territorial e Urbano (Sedatu) oficializou a expropriação de 198 propriedades privadas, que abrange uma área de 2 milhões 410 mil 107 metros quadrados. Esta área abrange três municípios em Quintana Roo: Solidaridad, Benito Juárez e Puerto Morelos, que estão localizados na área da Seção 5.

Deve-se lembrar que alguns dias antes, em 11 de janeiro, Rogelio Jiménez Pons deixou a Direção Geral do Fundo Nacional para a Promoção do Turismo (Fonatur) e Javier May, que era o chefe da Secretaria de Bem-Estar, tomou seu lugar.

Posteriormente, em 19 de fevereiro, 231 terras foram expropriadas em Quintana Roo para a construção do mesmo trecho, cobrindo uma área de 535 hectares, localizada em Solidaridad (112), Tulum (77), Puerto Morelos (40) e Benito Juárez (2).

Outras organizações que se manifestaram contra este megaprojeto são MOCE Yax Cuxtal, Jaguar Wildlife Center e Voices Unidas de Puerto Morelos.

