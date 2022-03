O presidente Duque apoiou o processo de captura de um cidadão russo acusado de estar envolvido em tumultos em Bogotá.

Foto de archivo. Iván Duque Márquez, presidente de Colombia, habla durante la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU (COP26) en Glasgow, Escocia, Gran Bretaña, 2 de noviembre, 2021. REUTERS/Hannah McKay

O presidente da Colômbia, Iván Duque, disse que a Procuradoria-Geral da República fez um trabalho extraordinário para processar o cidadão da Rússia, acusado de interferir na agitação durante os protestos da greve nacional no ano passado.

No noticiário da televisão Noticias RCN eles indicaram que o presidente falou e apoiou a captura em um evento em Yopal (Casanare). Lá Duque afirmou que era necessário aguardar a resolução do juiz de garantias sobre a situação dos homens no país.

Enquanto estavam na La W Radio, eles coletaram as palavras do presidente indicando que foi um excelente trabalho do órgão investigador.

“Até agora, procedemos com algumas capturas. Ele trabalhou por parte do Ministério Público, trabalhou com os órgãos de inteligência, o processo tem que ocorrer agora com o juiz de garantias. Tem sido uma tarefa em que o governo nacional participou através das forças de inteligência e da Polícia Nacional e, claro, um trabalho extraordinário do Procurador-Geral da Nação e do Corpo Técnico de Investigação”, disse.

Enquanto isso, na revista Semana, eles destacaram que o presidente colombiano fornecerá mais detalhes sobre o que aconteceu neste caso, assim que os procedimentos judiciais para a captura do estrangeiro forem tomados.

Recorde-se que em 30 de março, seis cidadãos capturados foram apresentados perante um juiz de garantia que foram acusados de ter feito parte de uma rede criminosa que movimentou grandes somas de dinheiro da Rússia e que, ao mesmo tempo, teria feito parte das manifestações da Greve Nacional.

As prisões ocorreram depois que o jornal El Tiempo, entre suas investigações, mostrou que essas pessoas haviam sido parte das desculpas. Sergei Vagin, um deles, identificado como um pseudônimo de 'Servac', confessou ter gravado o que aconteceu nas ruas naqueles dias.

O homem transmitiu ao vivo, através das redes sociais, o que estava acontecendo durante os protestos dos cidadãos. Ele também disse que o dinheiro que recebeu do exterior veio das apostas esportivas que ele costumava fazer, levando em consideração sua experiência como analítico. De acordo com o advogado Francisco González Cifuentes, os vídeos de Sergei durante as manifestações não são significativos de um crime, e não correspondem a uma transmissão jornalística. Por sua vez, ele ressaltou que o homem tem um histórico legal limpo, já que ele nunca teve problemas desse tipo.

“Eu me dedico às apostas esportivas, transmito ao vivo porque era a melhor maneira de fazê-lo, como qualquer um pode fazer e isso não é crime”, disse em sua defesa. O homem foi capturado no meio de uma operação conjunta entre o Ministério Público e o Exército. As ações foram comandadas pela Décima Terceira Brigada do Exército. Ele foi levado pelas autoridades para o lado de mais seis pessoas que, aparentemente, seriam membros da Linha de Frente.

Ele foi preso no setor Suba. “Houve um arrombamento na casa dele, às 7 da manhã, e foi quando ele foi capturado”, disse o advogado do jornal El Tiempo. O cidadão permanece no bunker do promotor e espera para saber qual é o pedido da acusação.

Além de ser acusado de investir o dinheiro que lhe veio em ações violentas contra as forças públicas colombianas, ele é acusado de transferência não consensual de bens, concerto para cometer crimes, uso ilícito de redes de telecomunicações e acesso abusivo a um sistema de computador.





