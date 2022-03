O número de mortos do ataque russo a um prédio administrativo na cidade de Mykolaiv subiu para 16.

Two men carry a body in a body bag to lay it next to others in a snow covered yard of a morgue in Mykolaiv, a city on the shores of the Black Sea that has been under Russian attack for days on March 11, 2022. - Mykolaiv and its region have seen heavy fighting, but the Ukrainians are resisting and retook the local airport a few days ago. As the last major town before the great port city of Odessa, it is a vital strategic position. (Photo by BULENT KILIC / AFP) / The metadata of this photo by BULENT KILIC has been modified in AFP systems. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.�

O número de mortos no ataque de terça-feira ao principal edifício administrativo da cidade ucraniana de Mykolaiv foi de 16, Como confirmado pela quinta-feira, o Serviço de Emergência do Estado, que indicou que o trabalho de busca continuou até o início da manhã.

“O trabalho continuou a noite toda para remover detritos e procurar pessoas abaixo dele no prédio da administração regional, destruído por um míssil inimigo”, disse a agência por meio de uma mensagem em sua conta no Facebook.

Assim, ele indicou que as equipes de resgate recuperaram 15 corpos na área, enquanto uma pessoa ferida morreu mais tarde em uma unidade de terapia intensiva onde foi internado após seu resgate. “Atualmente, existem 47 equipes de resgate e nove unidades de equipamentos trabalhando na área”, ressaltou.

O governador da região, Vitali Kim, disse na terça-feira que as tropas russas bombardearam o prédio e alertaram que o prédio de nove andares havia sido severamente danificado. Assim, ele especificou que no momento do ataque havia entre 50 e 100 pessoas dentro do prédio, que teriam sido atingidas por um míssil. Pouco depois, houve um incêndio na área.

As tropas russas destruíram 15% das casas em Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, conforme relatado por seu prefeito, Ihor Terkehov, durante uma maratona televisiva relatada pela agência ucraniana Ukrinform

“Nos últimos 35 dias, um total de 1.531 edifícios foram destruídos na cidade de Kharkiv, incluindo 1.292 casas residenciais. O exército russo destruiu 76 escolas secundárias, 54 jardins de infância e 16 hospitais. Um total de 239 edifícios administrativos estão em ruínas”, disse Terekhov.

A cidade de Kharkiv, perto da fronteira russa, está sob contínuo bombardeio diário desde o início da invasão russa, que comemorou o seu trigésimo sexto dia esta quinta-feira. De acordo com a agência, cerca de um terço dos moradores locais já deixaram a cidade.

Já em 22 de março passado, a assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Kharkiv informou que quase mil edifícios foram destruídos, dos quais quase 800 edifícios residenciais foram destruídos, e que a situação já era difícil.

O conselho da cidade informou então que o bombardeio de áreas residenciais não parou e que o trabalho dos escombros e o trabalho dos voluntários estavam em andamento.

