O Conselho de Administração da Ecopetrol durará 4 anos

Por decisão unânime, a Assembleia de Acionistas da Ecopetrol endossou o novo mandato do conselho de administração, que vai de dois a quatro anos.

Este acordo foi o produto da primeira reunião presencial dessa assembléia após dois anos de ausência. O anúncio foi feito em Corferias, Bogotá.

Para o presidente da petrolífera estatal, Felipe Bayón, essa determinação é a melhor, dado que a Ecopetrol será capaz de manter sua estratégia de expansão de portfólio de longo prazo, especialmente a transição energética e a sustentabilidade por meio de investimentos que aumentarão com o tempo.

“Nesse sentido, acreditamos e estamos convencidos de que a estabilidade do conselho de administração é essencial. Temos que pensar que em um negócio como esse há uma curva de aprendizado e muitas habilidades são necessárias”, disse Bayón em declarações coletadas pelo jornal EL HERALDO, Barranquilla.

Ele também ressaltou que esse alargamento vai transcender períodos políticos que podem influenciar sua formação: “Devemos nos adaptar a todos os desafios e nos adaptar como eles fazem em diferentes partes do mundo, e de alguma forma poder continuar trabalhando nessa implantação da estratégia 2040".

A proposta recebeu o voto de confiança de 95,61% dos acionistas que participaram do evento.

Depois disso, a Assembléia de Acionistas da petrolífera endossou um pagamento de dividendos de $280 para cada ação ordinária.

Esta notícia vem depois que o presidente da Ecopetrol, Felipe Bayón, confirmou que a empresa está esperando para receber a licença ambiental para um segundo projeto de pesquisa abrangente piloto na Colômbia.

O pedido de licenciamento ambiental para o segundo projeto-piloto chamado Platero foi apresentado em 15 de fevereiro junto à autoridade ambiental. “Esses pilotos são importantes porque permitem que o país decida de forma informada, com dados, com ciência e tecnologia, com o trabalho com as comunidades, se o país quer ou não fraturar, se quer ou não usar essa tecnologia para fazer mais reservas”, disse o presidente da Ecopetrol durante a Assembleia Geral de Acionistas em Bogotá.

Este Projeto Piloto de Pesquisa Abrangente (PPII), seria promovido pela Agência Nacional de Hidrocarbonetos (ANH) e pela petrolífera norte-americana ExxonMobil e estaria localizado na bacia sedimentar do Vale do Médio Magdalena. Segundo a entidade estatal, o projeto El Platero terá um investimento de 53 milhões de dólares. Da mesma forma, “7% serão alocados ao conteúdo local dentro da seção de fornecimento de bens e serviços”, disse a Ecopetrol.

Com este novo projeto, haveria dois projetos-piloto de pesquisa que a Ecopetrol realizaria no país, com o objetivo de fornecer informações para que o governo possa tomar uma decisão sobre se essa técnica de exploração de petróleo bruto deve eventualmente ser desenvolvida no país. A Aliança de Fracking Livre da Colômbia espera apresentar pela quarta vez perante o Congresso da República, após 20 de julho, um projeto de lei para proibir o fracking na Colômbia.

Como é sabido, em 25 de março, a ANLA concedeu a licença ambiental para o primeiro projeto piloto chamado Kale, localizado em Puerto Wilches, Santander. O que vem após o anúncio é esperar que a decisão seja definitiva, uma vez que organizações civis já anunciaram recursos judiciais para reverter a permissão da autoridade ambiental.

Isso foi confirmado por Carlos Andrés Santiago, da Aliança de Fracking Livre da Colômbia, que lidera o movimento que se opõe ao fracking no país. “Vamos apresentar recursos de oposição, embora acreditemos que os acordos que a Ecopetrol fez com a ANLA é que isso sairá se ou se, de modo que o recurso de reabastecimento será desfavorável para nós”, disse.

