“Não se preocupe, Enrique”: a fotografia com a qual Dennis Dresser criticou AMLO e Peña Nieto

Por meio de sua conta oficial no Twitter, a cientista política Denise Dresser ironizou as recentes declarações feitas pelo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre o Terceiro Relatório sobre o caso Ayotzinapa, feito por o Grupo Interdisciplinar de Peritos Independentes (GIEI), no qual foi lançada uma série de vídeos em que elementos da Secretaria da Marinha (Semar) e da Secretaria de Defesa Nacional (Sedena) manipularam a cena do depósito de lixo de Cocula, onde, supostamente, membros da a célula da Guerreros Unidos levou os 43 alunos da Escola Normal Rural “Isidro Burgos” para tirar suas vidas e incinerar seus corpos.

Esta versão foi classificada como a “verdade histórica” por Jesús Murillo Karam, que atuou como chefe da extinta Procuradoria-Geral da República (PGR). Diante das revelações do GIEI, Tabasqueño garantiu que é “difícil” para o ex-presidente Enrique Peña Nieto (EPN) ignorar o material divulgado pelo grupo de especialistas e a alteração da cena em que os crimes foram supostamente cometidos.

Denise Dresser lembrou a frase “Rosario, não se preocupe” para criticar AMLO e EPN (Foto: Twitter/ @DeniseDresserG)

No entanto, durante a reunião, ele descartou a participação nos eventos do atual chefe da Semar e afirmou que “ele não tem envolvimento neste assunto, foi o almirante Ojeda, e os mal-intencionados querem nos forçar porque o almirante Ojeda era chefe da zona naval em Acapulco, o que deve ser conhecido, se nós sabe, mas os adversários querem nos fazer ficar mal, mesmo que pudessem nos culpar pelo desaparecimento dos jovens, fariam isso”, disse.

Nesse contexto, Dreser Guerra ironizou as declarações do presidente com uma fotografia na qual aparece acompanhado pela EPN, que acompanhou com a seguinte mensagem: “Não se preocupe, Enrique”, aludindo à conhecida frase que o PRI usou para apoiar Rosario Robles Berlanga após sendo criticado pelo programa “Cruzada Nacional contra a Fome” enquanto liderava o Ministério do Desenvolvimento Social (Sedesol).

A cientista política também comparou a exculpação de Ojeda aos comentários feitos por AMLO em 29 de setembro de 2014 através de seu Twitter oficial conta, datada de quem escreveu a seguinte mensagem: “Para o lamentável caso de Iguala, vou denunciar o povo da máfia do poder como responsável e continuarei a exigir a renúncia da EPN”.

Recentemente, foi lançada uma série de vídeos em que elementos da Secretaria da Marinha (Semar) e da Secretaria de Defesa Nacional (Sedena) supostamente manipularam a cena da chamada “verdade histórica” (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Após a apresentação do relatório do GIEI, a Equipe Argentina de Antropologia Forense (EAAF) solicitou uma investigação minuciosa sobre os 43 estudantes estudantes desaparecidos, a fim de esclarecer as informações divulgadas recentemente e, assim, as responsabilidades correspondentes são finalizadas.

“A EAAF solicita uma investigação minuciosa dos vídeos revelados no Terceiro Relatório do Grupo Interdisciplinar de Peritos Independentes de Ayotzinapa de (as) intervenções irregulares no lixão de Cocula, horas antes da intervenção formal da EAAF e das autoridades”, disse o EEAF. Na mesma carta, a EAAF enfatizou a importância das imagens tiradas com um drone sobre a área do lixão de Colula em 27 de setembro de 2014, devido ao fato de faltarem horas para os relatórios periciais correspondentes da então Procuradoria Geral da República (PGR), bem como de si mesmos. , começou formalmente.

