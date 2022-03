“Moon Knight”: Oscar Isaac em uma profunda crise de identidade cercada por muita ação

Oscar Isaac as Marc Spector/Steven Grant in Marvel Studios' MOON KNIGHT, exclusively on Disney+. Photo by Gabor Kotschy. ©Marvel Studios 2022. All Rights Reserved.

O mais interessante sobre os personagens da Marvel que começaram com os títulos da série para Disney+ foi que eles trouxeram os “secundários” dos filmes para abrir ainda mais o campo de ação e entrar em histórias mínimas e depois conectá-los ao que é agora o multiverso (eixo central da fase 4) . Houve também uma pequena oportunidade de crise, pois eles aceleraram o processo de produção deles, aproveitando o fato de que as pessoas estavam em casa o dia todo. Com Moon Knight, tudo isso desmorona e abre uma nova etapa na Marvel: apresentar personagens da série e depois adicioná-los à lista dos Vingadores (ou o universo dos filmes, algo como uma promoção). Mas não vai ser tão fácil porque esse não é um personagem fácil.

Steven Grant, interpretado por Oscar Isaac, é um funcionário correto e eficiente que trabalha na loja de presentes de um museu. Mas no mesmo corpo também habita Marc Spector, um eficiente ex-mercenário e vaso corporal de um deus egípcio que busca impregnar o mundo com justiça. São duas metades opostas lutando pelo controle, mas também complementares. Um é o cérebro, a paz e a inocência, o outro é a força, o caos e a guerra. Mas eles descobrirão isso em alguns capítulos.

Depois de assistir aos quatro episódios que a Disney+ trouxe para a imprensa, algo fica claro: o desenvolvimento de todas as cenas de ação e da parte mais super-heróica é bem executado e com o bônus de tentar descobrir quem está no controle ou quem assumirá o controle em uma determinada situação, pois depende de quem É, Steven ou Mark, o conflito será resolvido de forma diferente. A outra linha de conflito é o drama psicológico desse personagem e é aí que ele se torna muito mais adulto e enrolado. A isso devemos acrescentar um vilão que é muito mais interessante por causa de seu passado, presente e modelo de negócios: Arthur Harrow, interpretado por Ethan Hawke, o líder de um grupo semelhante a um culto que quer encontrar um artefato que ele imagina, está na posse de Steven/Marc.

Oscar Isaac não precisa provar nada como um dos melhores atores de sua geração. Escolha produtos que possam ser um desafio constante, de um herói da Marvel a um homem comum em meio a uma crise matrimonial. Ele entende o jogo de Hollywood. Mas aqui ele assumiu um desafio maior: seu personagem tem um transtorno dissociativo de identidade, um exercício que envolve elaborar e desenvolver quase duas identidades em paralelo, mas a isso devemos acrescentar suas versões super-heróicas: Marc's é Moon Knight, enquanto Steven começa a desenvolver Mr. Night's Day . O resultado é bom, mas às vezes com pouco tempo de desenvolvimento, já que a série precisa apresentar um conflito maior cercado de ação e com uma enorme quantidade de elementos que fazem com que o desempenho de Isaac seja perdido, acima de tudo.

Marc é Moon Knight, enquanto Steven começa a desenvolver Mr. Night's Day. (Disney Além disso)

Mas o restante das ações realiza um balanço patrimonial. Tanto a vilã de Hawke quanto Layla El-Faouly, interpretada por May Calamawy, garantem que Isaac não assuma um papel esmagador e trabalhe, mais do que nunca, como personagens coadjuvantes, além de desenvolver suas próprias histórias. Murray Abraham, o premiado ator que dá voz a Khonshu, também tem seu peso na história e sua aparência funciona como o momento mais místico e interessante dos primeiros capítulos. É um elenco pequeno, além das diferentes aparências que tem, mas a maioria das séries da Marvel executa essa dinâmica. Também funciona aqui para conter o protagonista de Isaac.

Em relação ao Cavaleiro da Lua, o personagem central desta história que certamente veremos novamente mais tarde, tem um história de mais de 40 anos nas vinhetas da Marvel. É o Punho de Khonshu, o deus egípcio que exibe um novo e amplo universo temático a ser explorado e que adere ao MCU sem uma apresentação concreta e concisa, só será aprendido ao longo do caminho e literalmente pelos golpes (recebidos por Steven e Marc). E acho que foi a decisão certa da série. A descoberta dessa mitologia, não egípcia real, mas a mitologia egípcia da Marvel, ocorre naturalmente durante todo o conflito. Não é algo que devemos assimilar como espectadores além de toda a complexidade que o personagem de Isaac carrega. E como vamos descobrir com Steven (poderes, outros deuses e uma velha história com o vilão), sua apresentação não parece tão pesada.

Moon Knight tem uma história de mais de 40 anos nos desenhos animados da Marvel. (Marvel)

Moon Knight começa algo desleixado. Um primeiro capítulo sem equilíbrio que é então colocado junto nos capítulos dois e três. Ele se desenvolve como um thriller psicológico, depois avança no lado do terror (o aspecto mais interessante nos dois primeiros episódios) e termina próximo à saga The Mummy, de Brendan Fraser, entre aventuras, humor, muitos efeitos especiais e muita areia. Lógico pelos locais e tema da série, mas, nesse caso, o herói está perdido. Raramente vemos esse design interessante do Moon Knight e todos os seus recursos. Talvez melhore nos dois últimos episódios.

Em resumo, a primeira temporada (na verdade, os primeiros quatro capítulos) de Moon Knight apresenta elementos interessantes em todo o lugar. Às vezes muito bem executado e em outros bastante lotado. Sem chegar ao final da série, a Marvel reinicia um personagem do MCU rico em sua própria história, viciante por causa dessa mistura de ação, horror e humor, com conflitos profundos e elementos de ação que parecem muito fofos, mas que servem mais de uma promessa do que virá em uma segunda temporada e o reunião com outros heróis.

No mesmo corpo que Steven Grant vive Marc Spector. (Disney Além disso)

Moon Knight estreou esta semana no Disney+.

