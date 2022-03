As mudanças na formação da seleção mexicana valeram a pena rapidamente, já que Uriel Antuna foi responsável pela assinatura da qualificação do México para o Qatar 2022. Aos 17 minutos, o Tri marcou o primeiro gol da partida contra o El Salvador.

El Brujo foi quem soube terminar uma jogada na pequena área do gol salvadorenho e, assim, aproximar o México da Copa do Mundo de 2022 no Catar





*Informações em desenvolvimento