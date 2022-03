Lupillo Rivero se absterá de declarações públicas: “Eu responderei no meu canal no YouTube”

Lupillo Rivera e seus constantes encontros com a imprensa na chegada ao aeroporto internacional da Cidade do México parecem ser coisa do passado. Nesta ocasião, o cantor do regional mexicano limitou-se a responder a todas as perguntas com uma única resposta, o que já lhe deu o que falar nas redes sociais e na mídia, que o censuraram por sua falta de correspondência, apesar de ter recebido espaços em o passado.

“Vamos responder isso no YouTube”, com um tom muito zombeteiro e gravando tudo com um bastão de selfie e seu telefone de última geração, essa foi a resposta do cantor que foi abordado por vários meios de comunicação que perguntaram sobre vários tópicos, como o novo projeto musical e de atuação para um Plataforma de streaming Belinda ou mesmo sobre os constantes escândalos que a família de Jenni Rivera fez nas redes sociais.

Antes que qualquer câmera ou microfone estivesse perto dele, Lupillo Rivera gravou um vídeo para sua conta no Instagram, onde deixou seu aborrecimento e a maneira como agora respondia perguntas e perguntas: “Sempre chegando ao México, sempre há mídia, 'jornalistas' que os ligam, para ver como estamos indo certo agora. Também estou com raiva da minha raça, por ver Lupillo Rivera na televisão, também estou com raiva da rede”, disse.

Essa foi a hora (Foto: Instagram Capture/ @lupilloriveraofficial)

O intérprete de sucessos como Sufferiendo A Solas, El Corrido del Ocho e as Ligas Maiores continuou a experiência abordando a multidão de correspondentes de estações de televisão como Televisa Univision, TV Azteca ou Imagen Televisión que, ao reconhecê-lo, não hesitou em questionar o tópicos já mencionados ou alguns virais nas redes sociais, como o famoso tapa de Will Smith no Oscar de 2022 até o caso de Sasha Sokol e a queixa pública que ela fez contra Luis de Llano.

Os rostos das pessoas que estão sempre atrás da televisão desta vez foram os protagonistas do vídeo já viral do cantor, que gerou centenas de reações em sua conta do Instagram, onde, apesar dos comentários serem a seu favor, há outros que o censuraram por seu comportamento com o formato que anos permitiu que os mexicanos conhecessem a vida de todos os artistas.

Essa foi a hora (Foto: Instagram Capture/ @lupilloriveraofficial)

“Esse Lupillo, que ideia legal aplicar a eles o que eles fazem com você o tempo todo.” “Bem louco por Lupillo que disse 'eles não vão mais levar declarações para mim para que eles possam coletar, é melhor eu cobrar no meu canal do YouTube. '“Eu acho divertido, mas no final é como um 'dar e dar' porque quando ele precisa de promoção ou algo assim, ele vai para esses mesmos meios de comunicação. ” “Bem, eu sou da ideia de que isso é dar a eles uma colher de seu próprio chocolate, muito bom para Lupillo e sua maneira divertida de fazê-los ver tudo o que estão fazendo de errado há muito tempo”, expressou o vídeo na caixa de comentários.

O cantor mencionou que está cansado da imprensa mexicana (Foto: Instagram Capture/ @lupilloriveraofficial)

O irmão de Jenni Rivera terminou o vídeo com risos já dentro de sua caminhonete onde sua equipe também estava gravando e se divertindo como ele: “Agora eu gravei eles compa ', gravei todos eles ha ha ha ha ha. Fiz perguntas a eles agora, agora vou respondê-las no meu canal do YouTube, todas as perguntas que eles me fizeram hoje vou responder no meu canal do YouTube, andele”, concluiu.

Lupillo Rivera tem sido uma das maiores estrelas da mídia nos últimos anos devido ao seu relacionamento com Belinda, então ele é constantemente questionado sobre tudo sobre ela, e é por isso que ele agora poderia ter tomado essa decisão.

