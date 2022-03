Luis Advíncula visitou os treinos do Sporting Cristal após a vitória contra o Paraguai

Luis Advíncula aproveitou seu tempo em Lima após a grande vitória da seleção peruana para visitar seu antigo clube. 'Bolt' estava em treinamento no Sporting Cristal e foi bem recebido pelo comando técnico liderado por Roberto Mosquera e pelos jogadores do plantel.

No início do dia, 'Lucho' estava presente em La Florida. Foi uma manhã cheia de nostalgia do lateral-direito, quando ele se reuniu com as instalações da equipe 'celeste', onde ficou por quatro temporadas.

Ele também se encontrou novamente com Roberto Mosquera, com quem se tornou o campeão peruano de futebol em 2012. Além do mais, 'Mosca' foi o treinador que o colocou como zagueiro desde que ele trabalhava na quadra da frente.

O Sporting Cristal fez um vídeo com a visita do membro do 'bicolor'. “Cristal sempre vai estar em casa e desejar-lhe o melhor”, foram as palavras do 'Rayo' para todos os jogadores da instituição 'bajopontina'. Finalmente, ele posou com a camisa 'celeste'.

CONTINUE LENDO