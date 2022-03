“Hoje você não é valioso para o futuro”: Ivan Mejia atacou James Rodriguez após a eliminação do Qatar 2022

O meio-campista colombiano James Rodríguez, que marcou o único gol de sua seleção contra a Venezuela na terça-feira, no último dia das eliminatórias para o Qatar 2022, falou em sua conta no Twitter depois de ficar de fora da Copa do Mundo do Qatar de 2022.

Lá, ele fez uma reflexão interessante onde expressou sua tristeza por não poder jogar sua terceira copa do mundo, bem como por seus companheiros de equipe que não poderão jogar um evento tão importante e se recusarão a mostrar seu talento aos melhores do mundo:

Esta mensagem foi respondida por Iván Mejía, jornalista e um dos críticos mais ácidos da seleção colombiana. Nesta rede social, ele sugeriu algumas melhorias no jogo de James Rodríguez para o futuro da equipe 'tricolor', no entanto, ele destacou que a contribuição do volante Al Rayyan será mínima:

Alguns dias atrás, depois de confirmar a eliminação da equipe colombiana da Copa do Mundo do Qatar, Iván Mejía apontou contra os gerentes da Federação Colombiana de Futebol:

Sobre esta questão, ele concordou com James Rodríguez, que em seu trinado disse que deveríamos trabalhar melhor tanto em esportes quanto em questões administrativas:

Essa não foi a única crítica recebida pelo artilheiro da Copa do Mundo de 2014 no Brasil após a eliminação da Copa do Mundo de 2022 no Qatar. Freddy Rincón reapareceu para dizer que James não é um jogador que deveria ter sido chamado para a seleção da Colômbia. Na mesma linha, foi o comentário de Carlos Antonio Velez, que disse que o ciclo de Rodriguez e alguns outros jogadores chegaram a um fim.

LEIA SOBRE: