Gustavo Adolfo Infante pediu desculpas a Mauricio Martínez após ser acusado de desqualificar vítimas de violência sexual

Durante a transmissão de 31 de março na Sale El Sol, o jornalista de entretenimento Gustavo Adolfo Infante pediu desculpas no início da manhã pela história mexicana, Mauricio Martínez, que ele desqualificou em uma última transmissão junto com as vítimas de violência sexual.

Isso foi derivado depois que, em uma transmissão anterior de seu programa, o apresentador comentou no ar sua insatisfação com o fato de o ator Mauricio Martínez não querer lhe dar uma entrevista para falar sobre o abuso sexual que ele experimentou anos atrás por seu ex-empresário, Antonio Berumen.

“Fiz uma expressão que me sinto triste e envergonhada hoje, porque disse que (Mauricio) não deu entrevistas e não quero repetir, porque não quero revitimizar uma vítima como o Sr. Mauricio Martínez. Sei que fui insensível ao me expressar dessa forma sobre uma pessoa que teve que voltar da União Americana para apresentar uma queixa contra uma pessoa em tinta e papel há 20 anos”, argumentou o motorista da Sale el Sol.

Gustavo Adolfo Infante pediu desculpas ao historiador mexicano Mauricio Martínez Foto: Sale El Sol

“Eu entendo que cada um de nós tem nosso tempo, o momento, para quebrar o silêncio. E, claro, Grupo Imagen, Imagen, Televisão, o sol da manhã sai, todos os meus colegas, que não disseram uma única palavra, fui eu, e assumo a responsabilidade pelo que disse, peço desculpas ao Sr. Mauricio Martínez e a todas as vítimas se se sentiram insultadas ou ofendidas”, ele também jornalista de entretenimento estressado.

Por fim, ele ressaltou que não usará linguagem que viole vítimas de violência sexual: “Mauricio eu lhe ofereço um pedido de desculpas e a todas aquelas meninas abusadas que, infelizmente, existem neste país, prometo não me referir a mim assim novamente e vou abraçar Mauricio”, concluiu.

Este pedido público de desculpas faz parte de um protocolo que o colega cantor mexicano participou, com a organização Nosotras para ellas e onde pediram um pedido público de desculpas ao Infante, além de solicitar que o jornalista receba informações sobre violência sexual, além de incentivar o empresa ter um guia para lidar com esse tipo de conduta, bem como garantias de não repetição.

A organização divulgou a carta exigindo que o comunicador oferecesse um pedido público de desculpas a Mauricio Martínez (Foto: Captura de tela)

Para eles, condenamos as declarações do comunicador em um documento publicado para a imprensa.

“É inconcebível que em rede nacional, um apresentador desqualifique, revitimize e humilha uma vítima chamando-a de “o estuprado” pelo simples fato de que ele não quer dar-lhe uma entrevista, questionando e sem qualquer conhecimento de como essas questões são tratadas publicamente no campo da direitos humanos”, lê-se no documento divulgado entre os meios de comunicação.

“A responsabilidade que o discurso do motorista tem deve ser assumida não apenas em uma figura pública que é o foco de um caso específico, mas nas milhares de pessoas que não querem abrir seus problemas pessoais para pessoas como o Sr. Infante e para formatos de comunicação como aqueles que O Grupo Imagen não foi cuidadoso”, disse o grupo que recomendou o treinamento dos funcionários do Grupo Imagen para lidar com casos de violência sexual.

A celebridade contou sua rotina de trabalho e admitiu que estava errado (Foto: Twitter)

A carta circulou viralmente depois que o colega comunicador de rádio ficou chateado em 29 de março, depois que o ator mexicano menosprezou programas de programas para ir a outros tipos de meios de comunicação para apresentar seu caso.

“Quem deve aprender é Mauricio Martínez. Ele vê todos nós assim no topo porque foi estuprado. Porque ele foi estuprado, ele não dá uma entrevista para mostrar programas. Ela só vai com Adela Micha que ninguém a vê... seus advogados são idiotas. Não é promoção, mas amanhã quando eu for com a Adela e for com as notícias, não quero saber nada como discriminador”, foram as palavras de Gustavo Adolfo na última semana de março.

