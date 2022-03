Golfistas mexicanos comemoram a inclusão de Lorena Ochoa no Hall da Fama do LPGA

Lorena Ochoa, do México, foi introduzida no Hall da Fama da Ladies Professional Golf Association (LPGA) após uma mudança nos regulamentos internos da organização que lhe permitiu atender ao requisito. Não é mais obrigatório ter uma carreira de pelo menos dez anos no circuito, então a tapatia, com seus quase oito anos, foi finalmente digna de reconhecimento.

Diante disso, jogadores de golfe como Abraham Ancer, Carlos Ortiz e Gaby López logo parabenizaram a tapatia e comemoraram que o LPGA finalmente a incluiu entre seus maiores expoentes. Os três, ativos no esporte, concordaram que Ochoa era o ícone a seguir e a inspiração para se tornar o que são hoje.

“Bem, eu pude me juntar a esse grupo muito seleto de amigos, jogadores que brilharam muito ao longo de sua carreira. É um sentimento muito diferente e especial, porque para mim o LPGA é uma família. Quero agradecer muito a todos que me acompanharam nessa jornada e estou muito animada”, disse Lorena a Milenio após o anúncio do fato.

Lorena Ochoa. Foto: Twitter @LorenaOchoaR

O jogador de golfe passou pouco mais de sete anos no circuito superior do esporte. Neles, ele conquistou 27 vitórias no LPGA Tour. Sua estreia profissional foi gravada em maio de 2002, quando ela foi convidada para jogar no Welch's/Circle K Championship, onde terminou em quinto lugar. Ela ganhou seu lugar no LPGA em 2003 e ela se tornou a segunda mexicana a fazê-lo.

” A carreira que ele teve foi impressionante, embora tenha sido curta. Eu sei que ele tinha muito mais no tanque para nos dar. Tudo o que ele fez no pouco tempo que jogou foi espetacular e ele foi alguém que me motivou muito pessoalmente. Ele nos ensinou a perceber que podemos chegar ao topo do ranking mundial e não vê-lo como algo distante ou um sonho. Eu a parabenizo muito porque ela é mais do que merecida”, disse Abraham Ancer.

Ochoa foi o número um em abril de 2007 e ficou lá por 158 semanas consecutivas. Sua aposentadoria, em 2010, significou o fim dessa série. No esporte mexicano, ela é considerada a melhor golfista de todos os tempos.

Lorena Ochoa. Foto: Twitter @LorenaOchoaR

O mexicano Carlos Ortiz, de 30 anos, disse: “Ele tem sido um exemplo não só como golfista, mas também como pessoa. Isso me inspirou muito, porque eu tinha que vê-la se tornar a melhor jogadora da faculdade, depois profissional e depois número um do mundo.”

Gaby López, que é conhecida por ter uma relação próxima com Lorena Ochoa, considerou sua inclusão no Hall da Fama um evento histórico para todo o México.” É um sonho tornado realidade para todo o país. Isso nos deixou um legado impressionante dentro e fora do campo de golfe. Ela é uma excelente jogadora e uma pessoa ainda melhor. Tenho muita sorte de tê-la tido ao meu lado como amiga e como mentora”, disse ela.

