Eles exigiram a ausência de Lilly Tellez no Senado para a aparição de Tren Maya: “Há muitas desculpas”

Na tarde de quarta-feira, o Senado da República votou a possibilidade de ter autoridades relacionadas com a construção do Trem Maya no estado de Quintana Roo comparecerem perante os legisladores.

Tanto os coletivos ambientais estaduais quanto os membros da oposição contra o governo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e seu projeto chamado Quarta Transformação (Q4), mostraram seu desacordo e sua rejeição à construção da linha devido ao impacto ambiental em a área.

Da mesma forma, mexicanos famosos se posicionaram contra o projeto devido ao desmatamento e extração maciça de árvores pela seção 5 do megaprojeto AMLO.

Por esse motivo, foi ultrajante para muitas pessoas que deram a oportunidade de trazer funcionários ao Senado para prestar contas do projeto, o objetivo não foi alcançado devido à falta de votos necessários.

E essa falta de votos veio da ausência de alguns senadores membros dos partidos da oposição. Entre eles a senadora pelo Partido da Ação Nacional (PAN), Lilly Tellez.

Lista de resultados da votação (Foto: Twitter/LetroblesRosa)

Nas redes sociais, a imagem que mostra os nomes dos legisladores que votaram a favor e contra foi viralizada, o que foi muito fechado, já que houve 47 votos contra e 44 a favor com duas abstenções.

Há também aqueles que não compareceram, como a panista, que mais tarde explicou que o motivo de sua ausência foi devido a problemas de saúde, pois argumentou que tem 7 hérnias na coluna vertebral: quatro cervicais e três lombares.

Embora isso não tenha sido suficiente para acalmar as preocupações, os usuários da rede social criticaram o fato de que a chamada “oposição” estava faltando diante de eventos importantes. “Depois de não virem com seu discurso falso de que são oposição e amam o México e o defendem”, foi um dos muitos comentários.

Então, ele respondeu com outro post através de sua conta oficial no Twitter, onde afirmou que, mesmo que tivesse votado, não haveria possibilidade de impedir a destruição da selva.

“A selva NÃO será destruída por falta do meu voto. Os militares já estão indo para Yucatan, contra tudo. Hoje era para considerar urgente uma URGÊNCIA para Fonatur consultar os povos indígenas. Mesmo que ela tivesse vencido a votação, AMLO não poderia ser impedida”, justificou a ex-morenista em suas redes sociais.

A nova linha do Trem Maya também afeta rios e cenotes subterrâneos (foto: @unemexico_)

Ele também afirmou que o acordo não é suficiente sob as ordens de AMLO, uma vez que exigiria algo mais, “Da mesma forma que mais do que um ponto de acordo é necessário contra a escassez de medicamentos e para reduzir a violência que o governo deixa passar”.

Por fim, a senadora prometeu que, assim que retornar ao Senado, “estabeleçamos a partir da Bancada de Ação Nacional os instrumentos legais para chamar os responsáveis pelo Trem Maia a prestar contas e fazer o que estiver ao nosso alcance para salvar a selva”, concluiu Téllez.

Eles responderam que era conformista demais para dizer que não poderia fazer diferença ou que “há muitas desculpas”. Eles também se referiram às suas aspirações presidenciais: “Outra delas e a oportunidade para a candidatura presidencial está desaparecendo”.

O ponto de acordo foi solicitado pelo PAN para convocar o chefe do Fundo Nacional para a Promoção do Turismo (Fonatur), Javier May; o da Procuradoria Federal de Proteção Ambiental (Profepa), Blanca Alicia Mendoza; e a Secretária do Meio Ambiente e Recursos Naturais ( Semarnat), María Luisa Dawn.

Outros senadores que não estavam presentes incluíam a panista Josefina Vázquez Mota; Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes e Miguel Ángel Osorio Chong do PRI; e o perredista Miguel Ángel Mancera.

CONTINUE LENDO: