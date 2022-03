Eles capturaram os responsáveis por atropelar dois policiais de trânsito em Ecatepec para evitar multa.

Nesta quarta-feira, foi divulgado um vídeo gravado pelas câmeras do C5 no qual um motorista foi atropelado por duas mulheres policiais de trânsito em Ecatepec para evitar uma infração devido ao fato de ele não estar circulando devido à contingência ambiental.

Esta filmagem mostra um trecho da Avenida Central, no auge do Vocacional 3, localizado no bairro Valle de Ecatepec deste município no Estado do México, onde os agentes realizaram uma operação para garantir a operação do Hoje não circula o programa.

Portanto, e para evitar o bloqueio da faixa do Mexibus em direção a Ciudad Azteca, eles pararam três veículos, incluindo o Fiat cinza com porta-malas vermelho, que, correndo o risco de ser sancionado, decidiu bater nos quatro policiais que o impediram de passar.

Dois deles ficaram gravemente feridos e em poucos segundos ele fugiu do local. Imediatamente, o resto dos homens uniformizados se aproximou de seus companheiros para atendê-los e desviar o tráfego de onde estavam deitados. Além disso, uma patrulha começou a alcançá-lo, mas depois de um tempo eles não encontraram os responsáveis.

Os sujeitos tentaram escapar no CDMX (Foto: Secretaria de Segurança da Edomex)

As vítimas desse ataque foram identificadas como Sihomara García, 37, que tinha contusões no crânio e nas extremidades, além de uma ferida frontal. Também foi relatado que Adelina Ivón Vicente, 48, também teve contusões, embora apenas nas extremidades.

Posteriormente, o Secretário de Segurança da Edomex informou que, como resultado de seus ferimentos, eles foram transferidos para uma clínica iSeMyM. Ele também confirmou que eles realizaram uma operação e acompanhamento com as câmeras C5 para encontrar os responsáveis.

O comunicado oficial mencionava que os homens que atropelaram os dois policiais da Direção Geral de Segurança Pública e Trânsito (DGSpyT) foram apresentados à autoridade competente para divulgar a responsabilidade pelos crimes de lesão e resistência.

Foi detalhado que as ações foram realizadas por membros da Direção Geral de Combate ao Roubo e Transporte de Veículos (DGCrVYT) da agência, que implementaram a implantação de buscas para encontrar seu paradeiro.

Ambos foram disponibilizados às autoridades (Foto: Secretaria de Segurança da Edomex)

“Com o apoio de câmeras de vigilância por vídeo, a equipe do Centro de Controle, Comando, Comunicação, Computação e Qualidade (C5) relatou a jornada do alvo em tempo real; enquanto os oficiais de campo realizaram implantação territorial e após a detecção de sua possível entrada na capital do país, o trabalho foi coordenado com seus homólogos capitalinos”, disse a instituição mexicana.

Os agentes conseguiram acompanhar os assuntos na Avenida Constitución de la República, no bairro de Providencia, no gabinete do prefeito Gustavo A. Madero, pertencente ao CDMX. Os homens uniformizados pediram à tripulação que parasse a marcha, uma ação que eles realizaram.

Os homens foram identificados como Alary “N” e Omar “N”, que, após ouvirem seus direitos, foram transferidos para o Ministério Público de San Cristóbal, no município de Ecatepec, onde foi iniciado o kit de pesquisa para determinar seu status legal.

Espera-se que nas próximas horas seu status legal e um possível julgamento contra ele sejam esclarecidos, no caso de investigações sobre a relação com o evento que deixou dois policiais feridos, que, até agora, são mantidos sob supervisão médica. O período de tempo em que eles serão mantidos fora de serviço é desconhecido.

