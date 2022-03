Eles adiaram para maio, audiência sobre acusações contra Andrés Escobar

Nesta quinta-feira, numa audiência contra Andrés Escobar, um homem acusado de atirar em civis em Cali durante a greve nacional de 2021, a Procuradoria-Geral da República acusou ameaças agravadas, atirar objetos perigosos e usurpar funções públicas. No entanto, o Tribunal não endossou nem rejeitou a petição, portanto, a audiência foi suspensa e adiada até 16 de maio.

O cão de guarda indicou que Escobar, junto com outras quatro pessoas e 12 policiais, cometeu uma ação ilegal atacando manifestantes com armas de fogo no bairro Ciudad Jardín em 28 de maio, como parte do Paro Nacional. Foi apoiado por vídeos gravados em celulares de manifestantes que foram atacados no meio dos protestos.

No início do processo judicial, Andrés Escobar disse ao Juiz de Garantia de Cali que seu advogado de confiança estava doente e teve uma dor de cabeça que o impediu de participar do processo. Uma petição que foi rejeitada, o juiz lhe disse que, se o defensor estivesse doente, ele poderia ser designado um defensor público para aconselhá-lo durante a audiência.

Por sua vez, Escobar destacou que a arma que ele usou é um espaço em branco e tem os papéis em ordem. Ele também afirmou que os tiros foram para dissuadir os “vândalos” que, segundo ele, iriam queimar o CAI naquele setor de Valle del Cauca.

O advogado das vítimas, Elmer Montaña, pedirá que os envolvidos sejam enviados para a prisão e pediu garantias contra Escobar.

Em 16 de maio, a Procuradoria Geral da República retomará a audiência com o pedido de uma medida de garantia contra Escobar e os demais envolvidos.

Em 16 de fevereiro de 2022, a audiência de acusação de Andrés Escobar foi adiada devido a um pedido da defesa, no entanto, os motivos para chegar a essa decisão ainda são desconhecidos.

De acordo com as informações do advogado, Elmer Montaña, o advogado que apresentou a queixa criminal, a acusação de acusações também havia sido adiada em 24 de janeiro, sem saber o motivo ou o motivo dessa decisão.

“O que sabemos é que a defesa voltou a solicitar o adiamento da audiência, não sabemos o motivo, o procurador divulgará os casos mais tarde, avisamos que se a acusação não solicitar a medida de seguro, os advogados das vítimas farão esse pedido ao controle da garantia juiz”, disse Montaña.

Em 28 de maio de 2021, em meio aos protestos ocorridos na cidade de Cali durante a Paro Nacional, um vídeo rapidamente se tornou viral nas redes sociais mostrando um civil, acompanhado pela Polícia Nacional, atirando contra manifestantes. Esse ato gerou todos os tipos de comentários em que muitos censuraram o ato do empresário, enquanto outros defenderam sua causa.

“O vídeo mostra claramente que estou filmando alguns tiros no ar, não pretendia prejudicar uma pessoa. Os vândalos estavam reduzindo as forças públicas e eu atirei para dissuadi-los, porque eles iam queimar o CAI de Ciudad Jardín”, disse Andrés Escobar em um vídeo que postou em suas redes sociais em que se referia ao que aconteceu naquele dia e onde mostrou que a arma que possuía naquela época era uma em branco.

No entanto, no documentário 'Cali Everyone Scream', eles revelaram uma fotografia onde seria apreciado que a arma que Andrés Escobar carregava no momento das manifestações é muito diferente da que ele mostrou no vídeo que publicou.

