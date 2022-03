Dica de Martinoli a Miguel Herrera após gol do México: “Desrespeitoso que ele esteja concorrendo”

A Seleção Mexicana está prestes a fechar seu passe para a Copa do Mundo do Qatar com Gerardo Martino, o estrategista que está levando o México à oitava Copa do Mundo consecutiva e que está no meio da polêmica sobre a operação da equipe.

Como sua posição foi severamente questionada por vários meios, alguns ex-jogadores de futebol e treinadores questionaram a capacidade do técnico argentino de liderar o Tricolor na Copa do Mundo, então eles até aproveitaram a oportunidade para mencionar sua vontade de assumir.

Entre os mais populares estão Miguel Herrera e Hugo Sánchez, que aproveitaram os microfones para se tornarem uma opção em caso de possibilidade, algo que Christian Martinoli aproveitou para atacar aqueles que se tornaram candidatos.

Após o gol de Uriel Antuna, ele e outros jogadores de futebol vieram com Tata Martino para comemorar juntos e mostrar apoio ao processo, então Martinoli e Luis Garcia chamaram aqueles que se colocaram como opção de “desrespeitosos”.





