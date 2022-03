Dezenas de espécies de morcegos não identificadas na Ásia podem abrigar novos vírus, alerta estudo

Kirk Taray, a bat ecologist, detangles a bat caught on a mist net that was set up in front of a building with a bat roost at the University of the Philippines Los Banos (UPLB), in Los Banos, Laguna province, Philippines, February 19, 2021. "With the ongoing pandemic, there is more caution taken into consideration while studying bats. Several measures and protocols are established to protect both the researchers and the bats. Also, the community quarantine and travel restrictions added difficulty especially in accessing potential areas of study," said Taray. REUTERS/Eloisa Lopez SEARCH "LOPEZ BATS" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF DAY

Uma nova análise genômica sugere que provavelmente existem dezenas de espécies desconhecidas de morcegos-ferradura no sudeste da Ásia. Esses mamíferos, também chamados de rinolofídeos, são considerados o reservatório de muitos vírus zoonóticos, que saltam de animais para pessoas, incluindo parentes próximos dos vírus que causaram a síndrome respiratória aguda grave (SARS) e COVID-19. A identificação correta de espécies de morcegos pode ajudar a identificar pontos críticos geográficos com alto risco de doenças zoonóticas, de acordo com Shi Zhengli, virologista do Instituto de Virologia de Wuhan na China. “Este é um trabalho importante”, alerta.

Para a co-autora do estudo, Alice Hughes, bióloga conservacionista da Universidade de Hong Kong, uma melhor identificação de espécies desconhecidas de morcegos também poderia apoiar a busca pelas origens do SARS-CoV-2, reduzindo os locais onde procurar morcegos que possam abrigar parentes próximos do vírus. Os parentes mais próximos conhecidos do SARS-CoV-2 foram encontrados em morcegos Rhinolophus affinis na província de Yunnan, no sudoeste da China, e em três espécies de morcegos-ferradura em Laos.

Espécies criptas

Hughes queria entender melhor a diversidade de morcegos no sudeste da Ásia e encontrar maneiras padronizadas de identificá-los. Então, ela e seus colegas pegaram morcegos no sul da China e no sudeste da Ásia entre 2015 e 2020. Eles fizeram medições e fotografias das asas e da lâmina do nariz dos morcegos, “o estranho conjunto de tecido ao redor do nariz”, conforme descrito por Hughes, e registraram seus pedidos de ecolocalização. Eles também coletaram uma pequena quantidade de tecido das asas dos morcegos para extrair dados genéticos.

Para mapear a diversidade genética de morcegos, a equipe usou sequências de DNA mitocondrial de 205 de seus animais capturados e outras 655 sequências de bancos de dados online, representando um total de 11 espécies de Rhinolophidae. Como regra geral, quanto maior a diferença entre os genomas de dois morcegos, maior a probabilidade de os animais representarem grupos geneticamente distintos e, portanto, espécies diferentes.

Os pesquisadores descobriram que cada uma das 11 espécies provavelmente era, na verdade, várias espécies, possivelmente incluindo dezenas de espécies escondidas em toda a amostra. Espécies ocultas ou “crípticas” são animais que parecem pertencer à mesma espécie, mas na verdade são geneticamente diferentes. Por exemplo, a diversidade genética de Rhinolophus sinicus sugere que o grupo poderia ser seis espécies separadas. No geral, eles estimaram que cerca de 40% das espécies na Ásia não foram formalmente descritas.

“É um número preocupante, mas não é muito surpreendente”, diz Nancy Simmons, curadora do Museu Americano de História Natural da cidade de Nova York.” Os morcegos rinolofídeos são um grupo complexo e houve apenas uma amostra limitada de animais”, explica.

No entanto, para o especialista, confiar no DNA mitocondrial pode significar que o número de espécies ocultas é uma superestimação. Isso porque o DNA mitocondrial é herdado apenas da mãe, então informações genéticas importantes podem estar faltando, diz o especialista. Ainda assim, o estudo pode levar a uma explosão de pesquisas para nomear novas espécies de morcegos na região.

Mais evidências

“As descobertas corroboram outras pesquisas genéticas que sugerem que existem muitas espécies crípticas no sudeste da Ásia”, diz Charles Francis, biólogo do Canadian Wildlife, Environment and Climate Change Service, em Ottawa, que estuda morcegos na região. Mas, de acordo com Francis, as estimativas são baseadas em um pequeno número de amostras.

A equipe de Hughes usou dados morfológicos e acústicos para fazer uma análise mais detalhada de 190 morcegos encontrados no sul da China e no Vietnã e descobriu que apoiava a descoberta de que muitas espécies não haviam sido identificadas nessas regiões. O estudo apresenta um forte argumento para o “uso de várias linhas de evidência ao delinear espécies”, diz Simmons.

Hughes salienta que sua equipe também descobriu que o retalho de tecido logo acima das narinas dos morcegos, chamado de sela turca, poderia ser usado para identificar espécies sem a necessidade de dados genéticos. Para Gábor Csorba, taxonomista do Museu Húngaro de História Natural em Budapeste, “isso significa que espécies ocultas podem ser identificadas sem estudos morfológicos intrusivos ou análises de DNA dispendiosas”.

