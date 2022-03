De acordo com Dane, os colombianos acreditam que a corrupção aumentou nos últimos anos

Imagen de archivo de una protesta contra los supuestos lazos del fiscal general con el escándalo de Odebrecht en Bogotá, Colombia. 29 enero 2019. REUTERS/Luisa González

Dane revelou em 30 de março a pesquisa Cultura Política, onde surgiram dados interessantes sobre política, democracia e percepção de corrupção. De acordo com a pesquisa, para o total nacional, em 2021, 73,2% das pessoas com mais de 18 anos perceberam que o nível de corrupção aumentou no último ano, enquanto em 2019 esse percentual ficou em 64,9%.

22,8% dos entrevistados afirmaram que o nível de corrupção permaneceu o mesmo e 1,4% disse que diminuiu. Para 2019, esses percentuais ficaram em 28,4% e 3,7%, respectivamente.

Por sua vez, até 2021, no total nacional, 40,6% da população considerou que na área ou questão onde ocorrem os casos mais graves de corrupção no setor público é na saúde. Desagregado por domínio geográfico, esse percentual foi de 44,6% nos centros rurais povoados e dispersos e de 39,5% nas capitais municipais. Os casos de corrupção na área da justiça tiveram a segunda maior participação no total nacional, com 28,1%; por domínio geográfico foi de 29,5% em cabeceiras e 22,9% em centros povoados e áreas rurais dispersas.

Por sua vez, em 2021, para o total nacional, das pessoas pesquisadas que afirmaram ter tido contato direto com funcionários de uma instituição governamental para realizar algum procedimento administrativo, 7,3% responderam que pediram incentivo direta ou indiretamente, como um presente ou dinheiro extra para facilitar o procedimento ou serviço. Por sexo, 7,7% dos homens disseram que pediram algum incentivo, enquanto 6,9% das mulheres vivenciaram essa situação. Por domínios geográficos, 7,8% das pessoas pesquisadas relataram isso nas capitais e centros povoados e 5,6% na área rural dispersa.

O Monitor de Corrupção Cidadã Transparência para a Colômbia realizou uma tarefa de identificar, sistematizar e analisar os atos de corrupção relatados em 25 veículos de comunicação durante o período 2016-2020. O exercício rendeu um total de 967 atos concretos de corrupção, relatados em 2.026 comunicados de imprensa.

A corrupção administrativa ocorreu em 44% dos casos. A maioria desses casos tem a ver com processos de contratação pública, associados a práticas como roteamento irregular de contratos e pagamento por serviços não entregues.

É seguido pela prestação de serviços de segurança, que inclui ações como a venda de informações confidenciais e armas por membros das forças militares e policiais. E em terceiro lugar, corrupção em procedimentos, como favorecer licenças de construção, emissão de certificados falsos, evasão fiscal e irregularidades nas licenças ambientais ou no transporte de vida selvagem.

A corrupção política é identificada em 27% dos relatórios. Os casos associados a esse tipo de corrupção incluem o desvio de recursos destinados a salvaguardar a vida e a integridade das pessoas, o uso de recursos públicos para o financiamento de campanhas políticas, entre outros. A corrupção privada é relatada em 19% dos eventos, e a corrupção judicial é responsável por 10%. Casos associados a cada tipo de corrupção podem ser encontrados no relatório completo.

Ao analisar os setores em que ocorre a corrupção, identifica-se que 62% dos eventos estão concentrados em seis setores: 21% no setor de defesa; 11% no setor judicial; e 30% dos casos nos setores de educação, ciência e tecnologia; habitação, planejamento territorial e serviços públicos; saúde; e transporte.

Ao analisar a incidência de corrupção em grupos populacionais específicos, 311 eventos foram diretamente afetados. Na maioria deles, crianças e adolescentes são diretamente afetados, seguidos pelos estudantes e pela população em condições de vulnerabilidade socioeconômica. Assim, a corrupção acentua as desigualdades que já existem nesses grupos vulneráveis.

Dentro dos eventos relatados, somente em 367 foi possível determinar um valor preciso do dinheiro em jogo, com base no qual foi determinado que o dinheiro cometido pela corrupção era de US $92,77 bilhões de pesos, o perdido $13,67 bilhões de pesos e o recuperado $4,94 bilhões de pesos.

