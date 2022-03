Daniela Darcourt surpreende Magaly Medina cantando para ela em sua festa de aniversário

Não é segredo para ninguém que Magaly Medina tenha 59 anos neste 31 de março, porque a própria apresentadora do programa tem foi responsável por anunciá-la em suas redes sociais, bem como na última edição de seu programa que nesta terça-feira comemoraria mais um ano de vida.

No entanto, o que poucos imaginavam é que seu marido Alfredo Zambrano a surpreenderia com uma festa surpresa em sua casa, que contou com a presença dos mais próximos da popular 'Urraca', bem como de seus parentes.

Através das histórias da conta oficial da apresentadora de TV Magaly La Firme, você pode ver o exato momento em que ela foi surpreendida por seu círculo próximo no meio da enorme decoração que havia sido preparada em sua casa.

Em outro momento, a figura do ATV não hesitou em compartilhar com seus mais de 1 milhão de seguidores que a cantora de salsa Daniela Darcourt participou de sua festa para cantar a música tradicional 'Happy Birthday'.

“Olha quem veio me cantar Feliz Aniversário! Obrigado Daniela Darcourt”, escreveu ela sobre o vídeo onde você pode ouvir a artista cantar ao lado do notário na frente da jornalista, que ficou muito surpresa com um sorriso no rosto.

Por sua vez, a artista nacional respondeu à sua mensagem na mesma rede social. “Feliz dia meu querido mágico”, colocou o intérprete de 'Señor mentira'. Lembremos que ambos demonstraram ter um vínculo amical há vários anos.

Foto: Instagram

