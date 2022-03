COVID-19: quais são as chances de as crianças serem reinfectadas?

Ramiro wearing a face mask plays football in a park after restrictions were partially lifted for children in the city of Buenos Aires during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, Argentina May 16, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Com a pandemia de coronavírus instalada há mais de dois anos, os estudos científicos não cessam, pois as infecções também crescem em várias partes do mundo.

Uma nova pesquisa sobre menores mostrou que eles são a população com o menor risco de reinfecção depois de terem transitado pela doença COVID-19 . E ele descobriu que as reinfecções não estavam associadas a uma doença mais grave ou a um desfecho fatal.

De acordo com cientistas britânicos que realizaram pesquisas financiadas pela Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido, as reinfecções por SARS-CoV-2 são raras em crianças, especialmente em crianças pequenas, e ocorreram principalmente durante a onda Delta na Inglaterra.

As reinfecções não foram associadas a uma doença mais grave ou a um desfecho fatal em crianças. (Majid Asgaripour/WANA (Agência de Notícias da Ásia Ocidental) via REUTERS)

“ As reinfecções não foram associadas a uma doença mais grave ou a um desfecho fatal em crianças. A vacinação contra a COVID-19 oferece maior proteção contra infecções primárias e reinfecções nessa população. Além disso, eles não foram associados a doenças graves em termos de hospitalização ou admissão em cuidados intensivos, e não houve mortes dentro de 28 dias após o episódio de reinfecção em crianças”, disseram as médicas Anna A. Mensah e Helen Campbell na investigação. publicado no The Lancet.

Os autores do estudo afirmaram que as crianças vivem com famílias ou responsáveis e sua frequência na escola e participação na sociedade são cruciais para o seu desenvolvimento. É importante considerar os efeitos indiretos da pandemia nas crianças, incluindo o impacto da COVID-19 nos membros da família, escolaridade e saúde mental. “Portanto, entender o risco de reinfecção em crianças é fundamental, incluindo a descoberta do estudo de que a taxa de reinfecção foi menor naqueles que ainda não conseguem acessar uma vacina na maioria dos países”, acrescentaram.

Em crianças com 16 anos ou menos, foram identificadas 688.418 infecções primárias e 2343 reinfecções. A taxa geral de reinfecção foi de 66,88 por 100.000 habitantes, maior em adultos (72,53 por 100.000) do que em crianças (21,53 por 100.000). A taxa de reinfecção após infecção primária foi de 0,68% no geral, 0,73% em adultos em comparação com 0,18% em crianças menores de 5 anos, 0,24% em crianças de 5 a 11 anos e 0,49% em crianças de 12 a 16 anos. Das 109 crianças internadas no hospital com reinfecção, 78 (72%) apresentavam comorbidades.

O estudo descobriu que a reinfecção pode não ter sido o motivo da hospitalização - ANI/Reuters

A metodologia utilizada no estudo estabelece uma estrutura para revisar o efeito das vacinas sobre a reinfecção por faixa etária, observando que países como Austrália, Canadá e EUA iniciaram um programa de vacinação de mRNA em crianças de 5 a 11 anos, assim como o Reino Unido de acordo com o conselho do Comitê Conjunto de Vacinação e Imunização (JCVI) em 16 de fevereiro de 2022.

A descoberta do estudo de que a reinfecção pode não ter sido o motivo da hospitalização (ou seja, os pacientes poderiam ter sido internados no hospital com COVID-19, não por causa do COVID-19) não é inesperada. A história médica dos casos de readmissão pediátrica requer uma revisão detalhada das comorbidades subjacentes e dos diagnósticos finais da CID-10.

“No entanto, os sintomas graves de COVID-19 são mais comuns em pessoas com histórico médico; no estudo, as quatro crianças que foram internadas em uma unidade de terapia intensiva (UTI) após a reinfecção também necessitaram de cuidados intensivos durante a infecção primária. Todas as quatro crianças tinham comorbidades multissistêmicas múltiplas e graves e os autores não conseguiram determinar a contribuição da infecção por SARS-CoV-2 para a doença que acabou levando à admissão na UTI”, disseram os especialistas.

A reinfecção com SARS-CoV-2 não foi associada a casos pediátricos fatais (Nikon D850)

Uma descoberta importante do estudo de Mensah e colegas é que a reinfecção com SARS-CoV-2 não foi associada a casos pediátricos fatais. Uma área potencial para pesquisas futuras é o papel que o teste rápido de antígeno pode desempenhar na identificação de casos de reinfecção, especialmente porque muitos países introduziram testes de triagem de rotina (por exemplo, nas escolas). Muitos desses casos de reinfecção serão assintomáticos, por isso será importante monitorar seu papel na transmissão nos níveis doméstico, escolar e comunitário, particularmente se surgirem novas variantes de preocupação.

Finalmente, será importante investigar o papel que múltiplas reinfecções desempenharão no sistema imunológico de pessoas vacinadas, com um foco particular no desenvolvimento da memória imunológica de células B e células T.

“A interação entre infecção e vacina será crucial ao longo de 2022 e 2023 e esperamos otimizar a proteção ao longo do curso da vida e minimizar o risco de reinfecção (particularmente aquela associada a doenças graves), internação hospitalar, cuidados intensivos e morte”, concluíram os especialistas.

