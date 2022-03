Congresso da República debate hoje censura contra o ministro da Saúde Hernán Condori

Esta quinta-feira, a partir das 9h, está agendada a sessão plenária do Congresso da República para debater e votar a moção de censura contra o Ministro da Saúde, Hernán Condori.

A proposta foi apresentada na semana passada da bancada Avanza País. Foi o deputado Diego Bazán quem promoveu a medida contra a Condor, poucos dias depois de o ministro comparecer perante o Congresso para responder a várias perguntas no processo de interpelação.

Para censurar um ministro, são necessários 66 votos, de acordo com o regulamento legislativo. Se esse número for atingido, o funcionário deve demitir-se e o Presidente da República tem 72 horas para aceitar a demissão.

De acordo com Bazán, 33 assinaturas foram obtidas de legisladores, que pertencem aos bancos do Avanza Pais, Renovação Popular, Juntos pelo Perú, Aliança para o Progresso, Somos Perú, Ação Popular . Os congressistas não agrupados Carlos Anderson, Enrique Wong, Susel Paredes, Flor Pablo e Edward Málaga também assinaram.

Apenas três bancos decidiram não participar desta iniciativa legislativa. Estes são Perú Libre, Fuerza Popular e Democrático Perú.

A carta apresentada por Bazán afirma que Condori “exerceu a profissão de forma inadequada ao promover a venda do Cluster X2 ('água bunchy”) atribuindo-lhe propriedades medicinais que não são comprovadas e certificadas por qualquer autoridade oficial ou acadêmica”.

O ministro também é questionado por promover um serviço para o diagnóstico de câncer do colo do útero em um minuto, já que ele iria não tem a especialidade de ginecologia e oncologia.

A moção apresentada também mostra que a nomeação de Hernán Condori “provocou uma rejeição unânime da comunidade médica do país”, referindo-se às críticas do Colégio Médico Peruano ao funcionário.

SUA DEFESA

Em 16 de março, Condori compareceu perante a sessão plenária para responder à declaração interpelatória levantada pela oposição no Congresso, que basicamente se referia ao questionamento de sua adequação e ao caso da água abundante e suas propriedades curativas.

O titular da minsa negou em todos os momentos que ele tinha prescrito e comercializado a água bunchy. Ele disse que havia discutido a questão em seu círculo familiar e a usou em uma pessoa próxima a ele que sofria de uma doença grave.

Quando questionado sobre a graduação da especialidade em Ginecologia e Obstetrícia, Condori Machado respondeu que é cirurgião e tem pós-graduação com mestrado em Saúde Pública e Comunitária, com menção em gestão em saúde e outras ações.

Ele também indicou que havia estudado em Lima, mas praticado no interior do país, na selva central, onde gerenciou vários postos de saúde, a construção do centro materno infantil em Puerto Yuninaqui e a construção e equipamentos do hospital em La Merced.

Questionado sobre se tratava de casos de câncer ginecológico, Condori Machado respondeu que, como médico treinado, o fez no nível de diagnóstico presuntivo, mas não fez biópsias, nem o tratamento, que corresponde a médicos especializados na área.

Em relação ao caso do uso questionado da chamada água bunchy, ele negou que a tivesse promovido, prescrito e comercializado e esclareceu que em algum momento não afirmou que ela tinha propriedades curativas.

A este respeito, explicou que o produto Cluster X2 ou Cluster Water tem a autorização da Direção Geral de Saúde Ambiental (Digesa), mas reconheceu que era “impreciso” no que diz respeito à aprovação da Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos.

Ele também disse que realizou exames de ultrassom em mães grávidas, porque ele disse que estava preparado para esses testes para apoiar o diagnóstico. Além disso, está preparado para o cuidado das gestantes, em particular da população remota que não possui recursos.

Ele argumentou, em torno de seu diagnóstico de câncer de um centro de saúde, que o rastreamento para diagnóstico presuntivo de câncer cervical faz parte do conhecimento adquirido em sua profissão e treinamento.

Ele também foi questionado sobre o caso da nomeação do veterinário William Córdova Pardo para o cargo de Vice-Executivo II da Secretaria Ministerial do Ministério da Saúde. Ele respondeu que foi avaliado pela área técnica correspondente, que informou que cumpria requisitos sem impedimento legal ao seu recrutamento. Isso indica que foi retirado assim que as alegações foram conhecidas e esclareceu que essas não são sentenças.

