Em 30 de novembro, o Senado da República realizou o último debate sobre o 'Second Chances Bill' e aprovou a iniciativa, que visa beneficiar os trabalhistas que cumpriram suas penas na prisão.

De acordo com a W Radio, a representante da Câmara de Bogotá Katherine Miranda e a diretora da Fundação de Ação Interna, Johana Bahamón, agradeceram a aprovação do projeto.

“Estamos aguardando a sanção presidencial. É um projeto de lei que beneficiará mais de 97.000 pessoas que atualmente estão privadas de sua liberdade. Essa quase lei da República dará incentivos fiscais e econômicos às empresas que contratam uma população adiada”, disse o deputado Miranda.

A promotora desta iniciativa é Katherine Miranda argumentou que a lei poderia beneficiar cerca de 97.000 pessoas.

Miranda, que destacou o trabalho da exigente trix Johana Bahamón, disse que, além de permitir a reintegração social de milhares de pessoas que já pagaram suas sentenças ou dívidas ao sistema de justiça do país, o projeto permitiria que pessoas de 25 a 30 anos não reincidissem. Os benefícios que as empresas receberiam pela contratação de homens e mulheres que já liquidaram suas contas legais pendentes seriam, entre outras coisas, descontos em pagamentos parafiscais para funcionários adiados e taxas especiais para o pagamento de mensalidades comerciais.

“Estamos pensando nas mais de 97.000 pessoas detidas no país, para que, ao cumprirem suas penas, os jovens entre 25 e 29 anos, que representam cerca de 15% da população carcerária do país, não tenham oportunidade acima de tudo. Esperamos que o projeto continue seu processo legislativo no Senado e se torne uma lei da república”, acrescentou o congressista do movimento Aliança Verde.

Foi no dia 31 de agosto que a influenciadora e 'rainha das queratinas', Daneidy Barrera Rojas, reconhecida nas redes sociais como 'Epa Colombia', esteve com Miranda no Congresso da República, participando justamente dessa iniciativa.

Foi justamente a criadora de conteúdo que, há algumas semanas, se tornou um tema polêmico de conversa depois que a justiça a condenou a pagar quase cinco anos de prisão, e a pagar uma dívida milionária, por suas ações nas marchas de greve nacional no segundo semestre de 2019.

Daneidy foi gravada quebrando as instalações da TransMilenio, o que fez com que ela tivesse problemas legais e fosse censurada publicamente. A jovem, após os eventos, conseguiu montar uma popular empresa de queratina e produtos para o cabelo, o que lhe permitiu não só ser uma empresária de sucesso no país, mas também gerar emprego para centenas de pessoas.

A condenação da jovem foi criticada por alguns cidadãos que descreveram a decisão do tribunal como injusta, considerando que 'a Epa' já havia liquidado suas dívidas com a lei, e teria se reivindicado tornando-se uma parte ativa e benéfica da economia do país.

