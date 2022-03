“Civis inocentes foram apreendidos arsenal de guerra”: Ministro Molano nega alegações sobre a operação em Putumayo

Foto de archivo. Soldados del Ejército Nacional de Colombia hacen guardia durante una operación de erradicación de cultivos de coca en Tarazá, en el departamento de Antioquia, Colombia, 10 de septiemre, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta

O ministro da Defesa colombiano, Diego Molano, informou na segunda-feira, 28 de março, que no meio de uma operação realizada pelas forças públicas no município de Puerto Leguizamo, estado de Putumayo, nove supostos membros de dissidentes das FARC foram mortos e que outros quatro haviam sido capturados.

No entanto, organizações sociais como a Rede de Direitos Humanos Putumayo e a Organização dos Povos Indígenas da Amazônia Colombiana (Opiac) rejeitaram a versão oficial e denunciaram o suposto assassinato de camponeses e autoridades indígenas no meio da operação, incluindo o presidente do conselho de ação comunitária Divier Hernández Rojas e do governador indígena Pablo Panduro Coquinche.

Diante das versões conflitantes do governo nacional e das organizações sociais, vozes como a do presidente colombiano, Iván Duque, a do líder da oposição e candidato presidencial do Pacto Histórico, Gustavo Petro, e a do pesquisador da Divisão de Direitos Humanos das Américas Assista, Juan Pappier, que garantiu que a organização internacional está investigando o caso e observou que “é urgente esclarecer os fatos”.

Apesar dos repetidos apelos de diferentes setores sociais e políticos para esclarecer o que aconteceu em Puerto Leguizamo, o chefe da pasta da Defesa, Diego Molano, saiu para apoiar o exército nacional e observou que a instituição havia relatado que a operação não tinha sido contra camponeses ou indígenas, embora não tivesse feito em um bazar, conforme relatado por Opiac, negando as versões de organizações sociais.

“O Exército relata que a operação não foi contra camponeses, mas dissidentes das FARC. Não foi contra indígenas inocentes, mas narcococaleros. Não foi em um bazar, mas contra criminosos que atacaram soldados. Defendemos os colombianos”, disse o ministro Molano por meio de sua conta no Twitter em resposta a uma mensagem do senador de esquerda Gustavo Petro, que disse que a operação havia sido contra civis desarmados “incluindo crianças”.

“Não é neutralização Sr. Presidente Duque, é assassinato. Não havia 11 membros das FARC, eram camponeses e civis indígenas desarmados, incluindo crianças. É um crime de guerra de seu governo No meu governo não há fim para falsos positivos”, disse o candidato presidencial da aliança de esquerda, que foi contrastado pelo ministro Molano.

Além disso, na mensagem compartilhada pelo chefe da pasta da Defesa por meio da rede social, ele anexou um vídeo mostrando homens com armas de longo alcance, que deveriam ser os dissidentes mortos e capturados pelas forças de segurança, enquanto compartilhava imagens do arsenal de guerra que supostamente haviam sido eles apreendido no meio das operações.

“Os 'civis inocentes' foram apreendidos: arsenal de guerra; granadas, rifles, fornecedores, cartuchos, entre outros. Uma chamada para os candidatos: não é tudo sobre política. As operações militares cumprem todos os protocolos exigidos”, disse o ministro Molano, que compartilhou um vídeo de um soldado do Exército que ficou ferido durante a operação e está no Hospital Militar, no qual conta como no meio do suposto confronto um homem com roupas civis atirou nele com um rifle.

As posições do ministro Molano diante das operações policiais que têm sido questionadas por diferentes setores sempre foram favoráveis, apesar das evidências da morte de menores em bombardeios do exército contra campos dissidentes das FARC ou do assassinato de civis em meio a manifestações da greve nacional, que geraram indignação entre a população civil.

