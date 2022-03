CIDH pede ao Perú que “se abstenha” de libertar Alberto Fujimori: reações a favor e contra

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH ) solicitou ao Estado de Perú deve abster-se de libertar o ex-presidente Alberto Fujimori, a fim de garantir o direito à justiça das vítimas dois casos de violações de direitos humanos, informou na quarta-feira o Centro de Justiça e Direito Internacional (Cejil). Uma fonte da Corte Interamericana, com sede na Costa Rica, informou que o tribunal não abordará o assunto publicamente no momento. As notícias geraram uma série de reações nas redes sociais.

De acordo com Cejil, que atua como representante das vítimas nos processos julgados pela CIDH, o tribunal integral adotou uma decisão na quarta-feira para solicitar ao Estado peruano que se abstenha de libertar Fujimori como medida para garantir o acesso à justiça para as vítimas dos casos La Cantuta e Barrios Altos. De acordo com essa organização, a Corte Interamericana notificará em breve as partes de sua decisão integral.

O Perú ainda espera a libertação de Fujimori (1990-2000), de 83 anos, enquanto sua defesa tenta acelerar o processo judicial que lhe permitirá sair da prisão graças a uma decisão do Tribunal Constitucional que restabeleceu um perdão humanitário que havia sido concedido ao ex-presidente em 2017.

Fujimori foi condenado pela Justiça peruana em 2009 a 25 anos de prisão pela autoria mediada (com domínio do fato) dos massacres em La Cantuta e Barrios Altos, nos quais morreram 25 pessoas, e pelo sequestro de um jornalista e empresário em 1992.

O governo do presidente Pedro Castillo anunciou que vai apelar à Corte Interamericana de Direitos Humanos para tentar reverter o perdão, uma vez que esse tribunal pediu ao Estado peruano para punir os crimes pelos quais o ex-presidente foi condenado há 13 anos.

Depois que a decisão do alto tribunal constitucional peruano foi anunciada, a Justiça ordenou que Fujimori fosse impedido de deixar o país por 18 meses para comparecer à intimação do caso que ainda o segue em Pativilca, um massacre de seis pessoas perpetrado em 1992.

REAÇÕES

O pronunciamento da Corte Interamericana gerou várias reações. Comentários como “a CIDH deve vir para deter as barbaridades de Blume, Sardón e Ferrero”, entre outros.

Os políticos também se juntaram aos tweets com sua avaliação do impedimento de Fujimori para a libertação da prisão. O ex-premiê Héctor Valer comentou: “A comunicação da CIDH é interferência no direito penal nacional. Como Estado, respeitamos o direito internacional, mas nunca um ataque à Constituição.”

Por sua parte, Daniel Urresti disse: “Os fujimoristas e suas toupeiras vão me odiar por dizer isso, mas eu tenho que dizer: 'O corrupto e o criminoso não sairão da prisão! A CIDH exige que o Perú suspenda sua libertação'”.

Enquanto isso, o advogado Ronald Gamarra disse que o Estado peruano deve abster-se de executar a liberdade de Alberto Fujimori. Da mesma forma, a congressista Sigrid Bazán (Juntos pelo Perú) escreveu: “Olho. A CIDH exige que o Estado peruano se abstenha de libertar Alberto Fujimori”.

