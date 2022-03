Caso Cuauhtémoc Gutiérrez: ex-secretário de finanças do PRI do CDMX caiu

Agentes da Procuradoria Geral da Cidade do México prenderam Roberto Zamorano Pineda, que estava servindo como secretário de finanças do Partido Revolucionário Institucional da capital do país, por estar ligado à rede de prostituição dentro da força política liderada pelo ex-líder Cuauhtémoc Gutiérrez de Torre.

Segundo as autoridades ministeriais, o ex-funcionário foi preso em Mineral de la Reforma, no estado de Hidalgo, e transferido para a Cidade do México para descarte.

Informações em desenvolvimento...